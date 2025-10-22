La urgencia de meses que Javier Milei decidió no atender

La consultora económica Equilibra publicó un informe en el que muestra el cálculo del ingreso real. Este valor tuvo una fuerte caída tras la asuncion de Milei y luego una leve recuperación, que no llegó a cubrir esa baja, para finalmente quedar estancado.

image Evolución de la trayectoria del ingreso real. fuente: Equilibra.

Equilibra plantea que este factor “conduce a una frustración social”, y agrega:

No tanto por la magnitud del ajuste (A), sino por la falta de mejora (B): cuando la recuperación se interrumpe, se erosiona la tolerancia social y surge el desencanto. No tanto por la magnitud del ajuste (A), sino por la falta de mejora (B): cuando la recuperación se interrumpe, se erosiona la tolerancia social y surge el desencanto.

Así lo explica Equilibra:

Desde fines de 2023, los ingresos [reales] de 14,5 millones de personas registradas (asalariados formales + jubilados) mostraron una trayectoria del tipo “raíz del desencanto”. Tras una caída inicial del 19% vs el promedio enero-septiembre de 2023, hubo una recuperación parcial hasta feb-25 (94% del nivel previo), seguida por un estancamiento y leve retroceso. Desde fines de 2023, los ingresos [reales] de 14,5 millones de personas registradas (asalariados formales + jubilados) mostraron una trayectoria del tipo “raíz del desencanto”. Tras una caída inicial del 19% vs el promedio enero-septiembre de 2023, hubo una recuperación parcial hasta feb-25 (94% del nivel previo), seguida por un estancamiento y leve retroceso.

Así, el ingreso real actual es un 6% menor al de diciembre 2023, en promedio.

image Evolución del ingreso real registrado. Fuente: Equilibra.

Equilibra estima que la pérdida acumulada de ingreso real es de alrededor de 2,1 meses, lo que “llevó a muchas familias usar stocks o endeudarse para cubrir lo perdido, con la expectativa de que la caída era transitoria y la recuperación futura permitiría reconstruir stocks/pagar deudas”.

Ingreso real por grupo social

Los únicos que recuperaron el ingreso real de 2023 fueron los asalariados privados registrados. Los demás se dividen:

Jubilados que cobran la mínima (-9%);

Empleados públicos provinciales y jubilados que no cobran la mínima (-12%)

Empleados públicos nacionales (-35%).

¿Quién fue peor, Macri o Milei?

Equilibra hace un interesante ejercicio en el que compara los dos primeros años de Milei con los de Macri, y concluye que la caída en el ingreso real del mismo período durante la presidencia del PRO acumuló una pérdida de 1,2 meses, casi la mitad de la pérdida que generó la política económica de Milei.

Equilibra detalla:

En la primera mitad de Macri, los ingresos cayeron menos y mejoraron más en la previa electoral; con Milei cayeron más y se estancaron. Además, si se utiliza el IPC actualizado ENGHo 2017/18 -que pondera más los servicios-, la pérdida de los ingresos actuales es 1,5 puntos porcentuales mayor vs la medición vigente, elevando el acumulado de 2,1 a 2,3 meses. En la primera mitad de Macri, los ingresos cayeron menos y mejoraron más en la previa electoral; con Milei cayeron más y se estancaron. Además, si se utiliza el IPC actualizado ENGHo 2017/18 -que pondera más los servicios-, la pérdida de los ingresos actuales es 1,5 puntos porcentuales mayor vs la medición vigente, elevando el acumulado de 2,1 a 2,3 meses.

image Durante los dos primeros años de gestión de Macri se perdió 1,2 meses de ingreso, mientras que en el mismo período de la gestión Milei, se perdieron 2,1 meses. Fuente: Equilibra.

Cómo será el resultado electoral

Equilibra también compara la tendencia del ingreso real con el resultado de las elecciones. “La evolución del ingreso real registrado se correlaciona con el índice de confianza en el gobierno de la UTDT, que a su vez anticipa el desempeño electoral de los oficialismos”.

image Ingreso real y confianza en el gobierno. Fuente: Equilibra.

Mientras que el resultado electoral de las elecciones intermedias de 2017 fueron favorables al PRO, que consiguió el 41,75% de los votos a nivel nacional, es imposible predecir si la correlación realizada por Equilibra esta vez volverá a reflejar la realidad.

