Javier Milei llega a sus primeras elecciones intermedias como un presidente con una imagen cada vez peor. A lo largo de su mandato, fueron apareciendo casos de corrupción, criptoestafa y narcodiputados de su partido, que lo perjudicaron a él y a su equipo de trabajo. La economía no fue un alivio para el presidente, sino su talón de Aquiles.
EL TALÓN DE AQUILES DE MILEI
La urgencia de meses que Javier Milei decidió no atender
Un informe anticipa resultados electorales que podrían reflejar "frustración social" por la política de Javier Milei. Su talón de Aquiles.
Economista de base, no era de esperar que no supiera resolver cuestiones simples, que dejase subir la tasa de interés con el riesgo de una caída en la actividad, que vetase leyes sensibles para los argentinos como la ley de emergencia en discapacidad o justificar que los jubilados tengan pensiones de subsistencia, casi.
Un punto clave en el freno de gran parte de los sectores de la economía, como muestra el EMAE publicado hoy (22/10) por el INDEC, es la caída del consumo, el aumento del uso de cuotas para hacer compras y la suba en la morosidad del pago de tarjetas de crédito. Cualquiera puede analizarlo como un golpe a la clase media, que debe endeudarse para poder llegar a fin de mes, pero el presidente Javier Milei no hace ni mú.
Y no es nuevo, es una urgencia de meses que el gobierno decidió no atender.
Por eso, Javier Milei llega a las elecciones de medio término con el ingreso real por el piso.
La consultora económica Equilibra publicó un informe en el que muestra el cálculo del ingreso real. Este valor tuvo una fuerte caída tras la asuncion de Milei y luego una leve recuperación, que no llegó a cubrir esa baja, para finalmente quedar estancado.
Equilibra plantea que este factor “conduce a una frustración social”, y agrega:
Así lo explica Equilibra:
Así, el ingreso real actual es un 6% menor al de diciembre 2023, en promedio.
Equilibra estima que la pérdida acumulada de ingreso real es de alrededor de 2,1 meses, lo que “llevó a muchas familias usar stocks o endeudarse para cubrir lo perdido, con la expectativa de que la caída era transitoria y la recuperación futura permitiría reconstruir stocks/pagar deudas”.
Ingreso real por grupo social
Los únicos que recuperaron el ingreso real de 2023 fueron los asalariados privados registrados. Los demás se dividen:
Jubilados que cobran la mínima (-9%);
Empleados públicos provinciales y jubilados que no cobran la mínima (-12%)
Empleados públicos nacionales (-35%).
¿Quién fue peor, Macri o Milei?
Equilibra hace un interesante ejercicio en el que compara los dos primeros años de Milei con los de Macri, y concluye que la caída en el ingreso real del mismo período durante la presidencia del PRO acumuló una pérdida de 1,2 meses, casi la mitad de la pérdida que generó la política económica de Milei.
Equilibra detalla:
Cómo será el resultado electoral
Equilibra también compara la tendencia del ingreso real con el resultado de las elecciones. “La evolución del ingreso real registrado se correlaciona con el índice de confianza en el gobierno de la UTDT, que a su vez anticipa el desempeño electoral de los oficialismos”.
Mientras que el resultado electoral de las elecciones intermedias de 2017 fueron favorables al PRO, que consiguió el 41,75% de los votos a nivel nacional, es imposible predecir si la correlación realizada por Equilibra esta vez volverá a reflejar la realidad.
