Desesperación de Luis Caputo por el voto: "Esta elección es más importante que la de 2027"

Caputo le dio una importancia superlativa a las elecciones de este domingo. "Hoy creo que son más importantes que las de 2027", dijo.

Consideró que en 2 años "el objetivo debería ser que la oposición presente una alternativa razonable", dentro de los parámetros económicos que defiende el Gobierno, con el equilibrio fiscal como punta de lanza.

Consideró incluso dentro de esa "oposición razonable" a gobernadores que hoy militan junto al kirchnerismo, pero que según el ministro "se unen porque tienen un proyecto de poder" que LLA, afirmó, no tiene.

"Ojalá que haya una propuesta que no implique la volatilidad política que genera todo esto", dijo en relación a la incertidumbre que hace que los bonos bajen y suba el dólar a pesar del apoyo del Tesoro de USA.

"No puede ser que la alternativa sea el comunismo. Es inconcebible, eso no pasa en ningún país, ni donde gobierna la izquierda", dijo.

Hizo la diferenciación al afirmar hay países "donde gobierna la izquierda" donde aún asi no se apartan de la racionalidad económica. "Pero todos saben que la autopista es esta, y que si gana la derecha, más po acá; si gana el centro es más por allá. Pero para allá (indicando hacia atrás) no va a ir nadie", dijo.

Según Caputo, la Argentina es uno de los "poquísimos países que todavía discute eso". Aseguró que la de este domingo es una elección que "está mirando el mundo" y que "hay que demostrarle que no queremos ir más por ese camino".

"El mensaje de estas elecciones es más profundo de lo que todos creen" dijo y consideró necesario que "los argentinos ratifiquen el rumbo" del Gobierno "para que la alternativa no sea 'Milei o comunismo', sino 'Milei y algo mucho más racional'" que el kirchnerismo, al que vinculó con proyectos de expropación, suba de impuestos, déficit y emisión monetaria para financiarlo y "liberar" a Cristina Kirchner.

