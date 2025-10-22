Gerardo Werthein: Bancó a CFK y su amorío con Bill Clinton (no agradó a Trump)

Ahora bien, aprovechando la ocasión del enojo por la salida anticipada del canciller, los trolls libertarios han viralizado los posteos en X (ex Twitter) de Werthein, donde elogiaba a Cristina Fernández de Kirchner.

En un posteo de 2011, Werthein escribió: “Felicitaciones Cristina por la extraordinaria elección” y agregó: “Que siga apoyando al deporte siempre". Otro tuit del ahora canciller, también de 2011, resaltaba: “Impresionante elección de Scioli y CFK”.

image

El pasado Kirchnerista y la afiliación demócrata de Gerardo Werthein

Gerardo Werthein es bisnieto de León Werthein, un inmigrante que arribó desde Besarabia en 1904 junto a su mujer Ana, huyendo de los pogromos. El matrimonio se dedicó en un principio a la venta de ganado, frutas, semillas, agroquímicos y combustibles, pero las generaciones posteriores fueron diversificando los negocios y se tranformaron en grandes empresarios.

Hoy, con más de 90 años de historia, el Grupo Werthein es uno de los holdings más grandes del país, y es propietario de empresas de distintas actividades, tanto en la Argentina, como en el Reino Unido y Estados Unidos; sin embargo, Gerardo Werthein dejó de formar parte del grupo.

Entre 2016 y 2019, Werthein fue embajador de Argentina en Estados Unidos durante la presidencia de Mauricio Macri, coincidiendo con los mandatos de Barack Obama y de Donald Trump.

El actual canciller argentino, quien presentó su renuncia hoy, ha tenido vínculos estrechos con el Partido Demócrata de Estados Unidos y mantiene una amistad con el expresidente Bill Clinton, a quien Donald Trump lo catalogó de “desastre político”.

image

De hecho, durante su mandato como diplomático, Werthein trabajó en estrecha colaboración con instituciones demócratas como el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), que se dedica a promover la democracia y los derechos humanos en el mundo, un área de interés importante para el Partido Demócrata.

En 2009, cuando Werthein era vicepresidente de Telecom Argentina y presidente del Comité Olímpico, donó varios millones a la Fundación Clintón.

"Werthein no es un donante más: mantiene una relación de amistad con Bill Clinton. El empresario invitó dos veces a la Argentina al ex presidente de Estados Unidos, en 2009 y 2010. En ambas oportunidades, el demócrata también se reunió con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con quienes supo cosechar un excelente relación. Werthein lo acompañó en casi todos sus eventos, como un partido de golf en el Jockey Club o una cena en Puerto Madero con los Kirchner y políticos cercanos de ese momento como Sergio Massa , entonces jefe de Gabinete, y Daniel Scioli .

Por fuera de la política, Werthein fue uno de los 400 invitados a la boda de Chelsea, la hija del ex presidente, que se celebró en agosto de 2010 en Nueva York. 'Es un gran honor acompañar a un amigo como Bill y su esposa en un evento tan importante para su vida', dijo el argentino. Dos años después, Clinton devolvió la gentileza: viajó especialmente a la Argentina para el casamiento de Gregorio Werthein, hijo del empresario, que se celebró en el Sheraton de Retiro", cuenta el diario La Nación en un artículo de marzo del 2025.

Por todo su prontuario, claramente la carrera diplomática de Gerardo Werthein estuvo alineada con los intereses de los gobiernos progresistas estadounidenses, a los cuales Donald Trump y los libertarios del gobierno de Javier Milei tildan de “woke” porque abogan por los movimientos LGTB y porque implementan una serie de políticas que, según ellos, atentarían contra la familia y el libremercado.

Otras lecturas de Urgente24:

¿Todos se arrepienten de 'Poné a Francella'?: El Puma Goity se sinceró

Edith Hermida lamentó la posibilidad de que Beto Casella deje Bendita: "No lo puedo creer"

Pamela David contó que fue censurada en la TV Pública y dejó a todos helados

Humberto Tortonese culpó a El Trece por avalar los dichos de Viviana Canosa