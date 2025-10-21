Humberto Tortonese culpó a El Trece por avalar los dichos de Viviana Canosa

Florencia Peña celebró que El Trece levantara el programa de Viviana Canosa

Es preciso recordar que Viviana en vivo duró apenas algunos meses al aire y fue en ese entonces que Viviana Canosa aprovechó para denunciar públicamente a Lizy Tagliani y Humerto Tortonese, entro otros.

Cuando se hizo público que finalmente la conductora no seguiría en El Trece, Florencia Peña, quien también fue acusada sin pruebas, celebró la decisión tomada por las autoridades.

"Me parece bien. Me parece que no tiene que tener aire una persona que hizo lo que hizo", confesó en declaraciones con la prensa.

Además, aprovechó la nota para apuntar contra los tiempos de la Justicia: "Todos los que estamos en esta denuncia que se sigue prorrogando el secreto de sumario porque es un papelón. Es tal papelón que no saben cómo sacar el secreto de sumario porque no hay nada".

