Finalmente la Justicia determinó la inocencia de Lizy Tagliani, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Marley y Humberto Tortonese en la causa que inició Viviana Canosa a través de la pantalla de El Trece por presunta trata de personas. Desde LAM fueron en busca de la palabra del actor que no tuvo pelos en la lengua para cargar contra la conductora.
TRAS LA DENUNCIA SOBRE PRESUNTA TRATA DE PERSONAS
Humberto Tortonese culpó a El Trece por avalar los dichos de Viviana Canosa
Luego de que la Justicia absolviera a las figuras que denunció la conductora, el actor responsabilizó a El Trece por darle aire y no ponerle un límite.
"Es todo un delirio. Es toda una cosa que ensució a todo el mundo", dijo visiblemente molesto y además aprovechó para apuntar contra los medios de comunicación que con diversas opiniones e informes le dieron mayor popularidad a sus polémicos dichos.
Posteriormente dejó en claro que no comprende por qué motivo mintió en las acusaciones: "No se entiende". Asimismo, exigió que haya un precedente sobre lo que hizo mediante la señal perteneciente al Grupo Clarín cuando conducía Viviana en vivo: "El canal también avaló eso. Porque ahí tendrían que haberle dicho: '¿Viviana qué estás haciendo?".
"Es una barbaridad que dejen hacer estas cosas", expresó más tarde visiblemente enojado con aquellos periodistas que trataron el tema y ponían en duda la honestidad de las personas acusadas que fueron absuletos tras el proceso judicial.
Florencia Peña celebró que El Trece levantara el programa de Viviana Canosa
Es preciso recordar que Viviana en vivo duró apenas algunos meses al aire y fue en ese entonces que Viviana Canosa aprovechó para denunciar públicamente a Lizy Tagliani y Humerto Tortonese, entro otros.
Cuando se hizo público que finalmente la conductora no seguiría en El Trece, Florencia Peña, quien también fue acusada sin pruebas, celebró la decisión tomada por las autoridades.
"Me parece bien. Me parece que no tiene que tener aire una persona que hizo lo que hizo", confesó en declaraciones con la prensa.
Además, aprovechó la nota para apuntar contra los tiempos de la Justicia: "Todos los que estamos en esta denuncia que se sigue prorrogando el secreto de sumario porque es un papelón. Es tal papelón que no saben cómo sacar el secreto de sumario porque no hay nada".
