Suspendidos, en elecciones: 200 afectados por la paralización de una importante siderúrgica también votan

acindar.png La siderúrgica Acindar anunció que vuelve a paralizar su acería justo para la fecha de las elecciones. Foto: Diarioelnorte.com

El Tren Laminador 2, además, permanece detenido desde hace semanas y su personal continúa bajo un régimen de suspensión, mientras el sindicato busca alternativas para evitar despidos.

A esto se suma la incertidumbre sobre las empresas contratistas, entre ellas Sijam y Abans, que podrían desafectar a 42 trabajadores en total, explicaron desde el mismo portal local.

Según el sitio 'InfoGremiales', un operario dijo sobre el clima que se vive dentro de la planta:

Vuelve a estar parada la planta. Paran los sectores más importantes: la acería y los trenes. Suspenden a tres cuartas partes de la planta, más o menos 200 trabajadores. Es casi una semana entera de inactividad, todos los meses hay menos producción. Además, planean adelantar vacaciones para diciembre porque no hay ventas hasta fin de año Vuelve a estar parada la planta. Paran los sectores más importantes: la acería y los trenes. Suspenden a tres cuartas partes de la planta, más o menos 200 trabajadores. Es casi una semana entera de inactividad, todos los meses hay menos producción. Además, planean adelantar vacaciones para diciembre porque no hay ventas hasta fin de año

La situación genera inquietud no sólo entre los trabajadores, sino también en el entramado productivo regional. Tenaris también atraviesa un apagón total desde el 13 hasta el 25 de octubre, con todo su personal suspendido.

El contexto económico y político añade tensión al escenario. Algunos empleados interpretan la medida como parte de una estrategia empresarial pre electoral:

"El domingo se vota y algunos sentimos que hay una jugada detrás, quieren forzar una devaluación", especuló un trabajador en referencia a las legislativas que se avecinan.

Mientras tanto, la UOM de Villa Constitución continúa negociando para evitar nuevos despidos y garantizar la estabilidad de las familias afectadas.

