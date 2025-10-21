Luis Caputo ofendido por suspicacias de Delfina Rossi: Duro cruce

Pero el cruce no terminó ahí, porque Delfina Rossi le respondió: "Caputo, como no tenés argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegís atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos que tanto que hablas de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿Cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?", le espetó.

"Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar a la historia: por endeudarnos cómo nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y ser el principal participe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina. En fin Caputo, mientras vos seguis canchereando desde twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo", remató.

Al momento de publicar esta nota, Toto Caputo no había vuelto a responder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rossi_delfina/status/1980447711104233760&partner=&hide_thread=false 1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan

2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable

3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con "asistencia "del JP Morgan y organismos internacionales



¿Qué nombre le ponemos a esta obra? https://t.co/Ku0RvEeOYf — Delfi Rossi (@rossi_delfina) October 21, 2025

Captura de pantalla 2025-10-21 122031

Captura de pantalla 2025-10-21 122002

La respuesta de Luis Caputo generó muchísimas repercusiones: los libertarios festejaron la "doma" pero muchos otros usuarios chicanearon al funcionario con su frase de "lo hago por la Patria" y le reclamaron que traiga a la Argentina el dinero que tiene depositado en el exterior.

Cabe recordar que, de acuerdo a la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Luis Caputo es el 3er. funcionario más rico del Gabinete y su fortuna creció 137% desde que asumió como ministro de Javier Milei.

La mayor parte de su patrimonio se concentra en depósitos bancarios en el exterior. En la mayoría de los casos no se aclara el país de la cuenta bancaria ni la moneda de los ahorros, pero el ministro declaró el equivalente a $5.937 millones en depósitos bancarios fuera del país, es decir, la mitad de su patrimonio total.

También en el exterior declaró acciones por $1.870 millones en la compañía Ancora Investments, aunque tampoco se aclara su radicación. Entre sus depósitos y su participación en esa sociedad, suma $7.807 millones en el exterior, 2 tercios de su patrimonio total.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/caireydecopas/status/1980641253470740709&partner=&hide_thread=false "Lo hago por la Patria..." pic.twitter.com/jjyH6jXDCb — miguel angel (@caireydecopas) October 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/hernanpablo/status/1980627781416374680&partner=&hide_thread=false Qué vergüenza el tipo éste dice que podría ganar más plata en el sector privado mientras tiene un modelo de renta financiera. Es un trader. Gana con esto. Encima no solo trabajó en el JP Morgan que ahora contratan, este banco es el que inició la fuga y el desastre en 2018. Socios — hrnn ablø (@hernanpablo) October 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marianherrrera/status/1980630021212360846&partner=&hide_thread=false Siempre volvés a la función pública por amor a la patria y siempre te vas habiendo multiplicado tu patrimonio, ladrón. pic.twitter.com/zdLNRfG5Ou — Marian Herrera (@marianherrrera) October 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Andy_TToledo/status/1980649806528934162&partner=&hide_thread=false “Lo hago por la patria” pic.twitter.com/aqxAQhebdT — Andy Crush (@Andy_TToledo) October 21, 2025

-------------

