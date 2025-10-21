Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad e hija de Agustín Rossi, planteó suspicacias por el anuncio del Gobierno acerca de la recompra de deuda con asistencia del JP Morgan, destacando el vínculo de Luis Caputo con la empresa financiera global. El ministro de Economía, ofendido, salió al cruce.
Luis Caputo ofendido por suspicacias de Delfina Rossi: Duro cruce
Delfina Rossi no fue la única que sembró sospechas por el vínculo de Caputo con JP Morgan, tal como publicó ayer Urgente24, pero el funcionario eligió responderle directamente a ella, probablemente por ser kirchnerista.
"1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con 'asistencia' del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?", escribió la hija del ex ministro de Defensa en X.
Y Luis Caputo salió a responderle en X, duramente, y con una especie de victimización: "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", comenzó su posteo.
Y continuó: "Vos en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".
Pero el cruce no terminó ahí, porque Delfina Rossi le respondió: "Caputo, como no tenés argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegís atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos que tanto que hablas de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿Cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?", le espetó.
"Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar a la historia: por endeudarnos cómo nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y ser el principal participe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina. En fin Caputo, mientras vos seguis canchereando desde twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo", remató.
Al momento de publicar esta nota, Toto Caputo no había vuelto a responder.
La respuesta de Luis Caputo generó muchísimas repercusiones: los libertarios festejaron la "doma" pero muchos otros usuarios chicanearon al funcionario con su frase de "lo hago por la Patria" y le reclamaron que traiga a la Argentina el dinero que tiene depositado en el exterior.
Cabe recordar que, de acuerdo a la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Luis Caputo es el 3er. funcionario más rico del Gabinete y su fortuna creció 137% desde que asumió como ministro de Javier Milei.
La mayor parte de su patrimonio se concentra en depósitos bancarios en el exterior. En la mayoría de los casos no se aclara el país de la cuenta bancaria ni la moneda de los ahorros, pero el ministro declaró el equivalente a $5.937 millones en depósitos bancarios fuera del país, es decir, la mitad de su patrimonio total.
También en el exterior declaró acciones por $1.870 millones en la compañía Ancora Investments, aunque tampoco se aclara su radicación. Entre sus depósitos y su participación en esa sociedad, suma $7.807 millones en el exterior, 2 tercios de su patrimonio total.
