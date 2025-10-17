Para exN°2 de Luis Caputo, no habrá US$40 mil millones de USA, sólo la mitad

Cottani-LN+ Joaquín Cottani, exviceministro de Economía, entrevistado este viernes en LN+.

Cottani opinó que aún así tal asistencia "es muy importante" porque "permite eliminar las dudas sobre el pagos o financieras o pagos de la deuda de 2026".

No obstante, advirtió que ese salvataje "no reemplaza la necesidad después de las elecciones de un nivel de equilibrio" del tipo de cambio.

Si bien recordó que Bessent afirmó que "el peso está subvaluado" y que el nivel de las bandas cambiarias es "el adecuado", Cottani sostuvo que "eso no es así" y que se trata apenas de declaraciones "para controlar expectativas" del mercado.

Según el economista, la presión sobre el dólar se mantiene porque el mercado se anticipa a una devaluación después de las elecciones y que la acción del Tesoro estadounidense, que confirmó intervenciones en la plaza de spot y en la de contado con liquidación, ayudará a amortiguar el efecto en caso de que la depreciación del peso "fuera demasiado disruptiva".

"Este acuerdo logra reducir la presión que de otra manera habría después de las elecciones en términos de que la depreciación necesaria fuera demasiado disruptiva. Sin esto, es imposible hubiera sido imposible flotra el tipo de cambio y eliminar lo que queda del cepo. Con esto es posible. Se facilita, pero inevitablemente va a tener que haber una depreciaci{on del tipo de cambio real y esto es lo que percibe el mercado y por eso continua la presión sobre el mercado cambiario", explicó.

Luego insistió en que "necesariamente después de las elecciones" el Gobierno "va a tener que desmostrar que puede acumular reservas", pero que con esta asistencia "no tendrá la presión" para que lo acumulado tenga que "servir a la deuda de 2026". "Sin esa presión, tiene un año para hacer las cosas bien", dijo.

"Eso significa armar un superávit comercial más alto y atraer capital hacia la economía, para lo que hay que elimiminar la posibilidad de que se vuelva a instalar el cepo", dijo.

"Todo eso va a requerir dejar que el tipo de cambio flote y encuentre su nivel de equilibrio, pero no va a ser muy alto como hubiera ocurrido sin la ayuda del Tesoro. Va a ser un buvel que el mercado tendrá que encontrar y que no se puede anticipar", aseguró.

Y agregó: "la secuencia del Gobierno debería ser llevar el tipo de cambio a ese nivel esperado de modo que las tasas de interés no tengan que ser demasiado altas para cubrir el riesgo de que quede atrasado, y eso va a permitir la recuperación económica".

"Lamentablemente, el mercado sabe que el tipo de cambio está bajo y que tiene que ajustarse. El nivel lo va a decidir el mercado, pero va a ser mucho menos de lo que sería sin la ayuda de USA", dijo.

No obstante, advirtió que por ese ajuste "va a haber un shock inicial, porque cualquier devaluación tiene una consecuencia sobre el ingreso de las personas y son recesivas".

"En un primer momento no va a ayudar a que la economía se recupere, pero las tasas van a bajar porque ya no hay expectativa de devaluación y eso hará que en pocos meses, y con el efecto inflacionario relativamente bajo...cuanto más rápido se haga el ajuste, más rápido la economía va a crecer, el pleno empleo se va a reestablecer, el resultado de las cuentas externas será lo suficientemente holgado. Y en ese contexto, el país acumula reservas sin la presión de los pagos de la deuda por esta facilidad del paquete financiero de USA, la economía se puede recuperar", afirmó.