Axel Kicillof vs. Javier Milei: "Escupidera", "catástrofe social" y "nuevo ministro"

Luego prosiguió con las críticas al Presidente por sus vínculos con Estados Unidos: "Vimos el otro día una de las postales, una de las escenas de humillación y entrega nacional más vergonzosa. Vimos un Presidente al que ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra de lo que dice".

Además, calificó como un "rotundo fracaso" la gestión de la economía. "Fue a buscar los recursos del campo, los del Fondo, los del blanqueo y ahora a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes. Nadie que está bien o tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces", sentenció.

Día de la Lealtad peronista: Dudas sobre presencia de Kicillof en la caravana a lo de CFK

Axel Kicillof aún no resolvió si formará parte de la movilización de esta tarde, que finalizará en San José 1111, el domicilio en el barrio porteño de Constitución donde la titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años de cárcel por la causa Vialidad.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una jornada este jueves y no asistirá a la caravana al barrio de Constitución. Se trató de una actividad artística con proyección de imágenes bajo la técnica de "mapping".

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: Ocaso de los dioses

A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

Alejandro Fantino destrozó a Javier Milei y los trolls no lo perdonaron