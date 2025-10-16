urgente24
Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses

River, San Lorenzo e Independiente viven momentos complicados. Boca tendrá el debut de Claudio Úbeda y Racing se prepara para Flamengo. La sub 20 a la final.

16 de octubre de 2025 - 08:56

EN VIVO

Luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda quedó como DT principal de Boca Juniors y tendrá su debut como tal el próximo sábado cuando el club de la Ribera reciba a Belgrano en la Bombonera. Surge la incógnita de si podrá lograr lo que hizo en el 5 a 0 ante Newell´s.

"Sifón", seguramente sostenga el legado de Miguel en cuanto a lo estrictamente deportivo. Un equipo que no cambie partido a partido. Ahora bien, la principal duda entre los hinchas del Xeneize es que pasará con el uruguayo Edinson Cavani.

Del otro lado del mostrador está River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, que acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos y necesita levantar cabeza si quiere quedarse con algún campeonato de aquí a fin de año. El Millonario aún tiene por delante la Copa Argentina y el Torneo Clausura, además del clásico ante Boca.

Si logra cumplir esos objetivos, el club de Núñez podría cerrar un mal año de buena manera, teniendo en cuenta el flojo rendimiento futbolístico mostrado hasta el momento.

San Lorenzo de Almagro e Independiente viven días complicados y necesitan de lo futbolístico para poder encontrar cierta tranquilidad.

En el Rojo hablan de interna política entre el presidente y el secretario general mientras que en el Ciclón, Marcelo Moretti parece seguir aferrado al cargo a pesar del deseo de una buena mayoría de los socios. Además, el club de Boedo debe afrontar el pedido de quiebra del fondo AIS Investment Fund.

En cuanto a la Selección Argentina, la sub 20 de Diego Placente le ganó a Colombia y se enfrentará a Marruecos en la final. Aquí toda la información acerca de dicho encuentro.

image

Live Blog Post

AFA le soltó la mano a Marcelo Moretti pero esta vez no salió corriendo

Gonzalo Orellano, periodista partidario de San Lorenzo, contó, en AZZ, que desde AFA le dijeron al presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, la siguiente frase:

Hasta que no resuelvas lo tuyo no vuelvas más Hasta que no resuelvas lo tuyo no vuelvas más

El cónclave, que contó con un enorme operativo policial, se dio en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. La idea del mandatario del Ciclón no fue solo la de participar de la reunión de Comisión Directiva, sino también, para mantener una conversación con las autoridades de la AFA, entre ellos el presidente Claudio Chiqui Tapia, debido a la crisis institucional del club y más allá de que no tiene pensado renunciar.

Live Blog Post

Lo confirma uno de los voceros de Riquelme: Frank Fabra se va de Boca

Marcos Bonocore, periodista de TNT Sports, de cercanía con Juan Román Riquelme y devoto de su gestión en el Xeneize, confirma que el colombiano Frank Fabra abandonará la institución azul y oro en diciembre próximo.

"Frank Fabra se va de Boca a fin de año. El club tiene contemplado que en enero, Santiago Zampieri (lateral izquierdo 2007 de buen presente en Reserva) se sume a la pretemporada con el plantel profesional", indicó Bonocore en su cuenta de X.

image
Frank Fabra se va de Boca luego de 10 a&ntilde;os en el club y sin poder jugar en La Bombonera sin recibir insultos y silbidos. Esa es la imagen que deja, no la de &eacute;l bailando por sus goles...

Frank Fabra se va de Boca luego de 10 años en el club y sin poder jugar en La Bombonera sin recibir insultos y silbidos. Esa es la imagen que deja, no la de él bailando por sus goles...

Live Blog Post

Insoportable Edinson Cavani: se pierde el partido ante Belgrano de Córdoba por lesión

El delantero de 38 años -cumplirá 39 en febrero de 2026- atraviesa una distensión en el psoas sufrida desde el partido contra Central Córdoba, disputado el pasado 21/9.

No hay lesión ni parte médico, pero el futbolista no se puede entrenar con normalidad y es por eso que quedó marginado del duelo del próximo sábado 18hs ante el Pirata cordobés en La Bombonera.

A lo largo de este 2025, Cavani disputó 21 encuentros con la camiseta de Boca, contando todas las competencias. Logró convertir cuatro goles y asistió en dos oportunidades

El dato que condena al Matador es que ya se perdió 28 partidos por lesión desde su llegada al club en 2023.

Lectura recomendada: 'Insoportable lo de Edinson Cavani: nueva lesión e irritación en Boca'.

Live Blog Post

Milei se quiere colgar la medalla de los pibes del Sub-20

Cuenta Doble Amarilla que el presidente Javier Milei viajaría a Chile para presenciar la final del Mundial Sub-20 del próximo domingo 19/10 entre la Selección Argentina de Diego Placente y Marruecos.

"Pese a desfinanciar a las selecciones, Milei quiere ir a ver la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos", titula dicho medio, que en su artículo recuerda la disputa entre el liberal libertario y la AFA, sumado al intento del Jefe de Estado de eliminar el antiguo decreto 1212 (que fue frenado por la Justicia) para quitar el beneficio impositivo que tiene el sponsoreo de la Selección Argentina.

Live Blog Post

Boca, River, Independiente, San Lorenzo... vencedores vencidos

El fútbol construye altares y los derrumba con la misma facilidad. Un gol basta para tocar el cielo; un penal errado, para caer al infierno. La idolatría es fugaz, el juicio es inmediato. Los futbolistas se erigen como algo cercano a los superhéroes de los cómics. Les hacen edits en TikTok y entrecruzan todo ese heroísmo con las batallas que se dan en el campo de juego.

Sin embargo, tanto en lo bueno como en lo malo, las redes no esperan. El hincha opina, sentencia, cancela. Puede ser tan benevolente como hiriente si su equipo no consigue el resultado esperado. El héroe de ayer se convierte en TT mundial por su caída de hoy.

4/5 grandes del fútbol argentino hoy atraviesan sus propias crisis:

  • El socio de Independiente aguarda por las elecciones de 2026 para castigar al oficialismo de Néstor Grindetti, quien nunca se ocupó del club como debía. Es muy probable que, el año entrante, las urnas hablen. A la par está el nuevo ciclo de Gustavo Quinteros, quien asumió y en sus tres primeros partidos al frente del plantel profesional no ha podido ganar (empates ante Racing y Godoy Cruz y derrota ante Lanús como local). Todo indica que el Rojo no disputará competencias internacionales el año próximo.
  • Pocos hinchas en el fútbol argentino tienen el aguante, la lealtad y la incondicional que los de San Lorenzo para con sus colores, su historia y su idiosincrasia. El presente del Ciclón está envuelto en una acefalía dirigencial nunca vista, con un Marcelo Moretti que se niega a torcer el brazo versus un plantel joven que, contra viento y marea, da la cara por su gente y se ubica cerca de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Si la actualidad deportiva del Cuervo se pareciera al menos un poco a la institucional, los de Damián Ayude estarían luchando el descenso.
image
Imagen creada con Inteligencia Artificial.

Imagen creada con Inteligencia Artificial.

Live Blog Post

La desopilante presentación de Chiquito Romero en Argentinos Juniors

Con el fin de generar interacciones en redes sociales, el Bicho de La Paternal le dio la bienvenida a su nuevo arquero: Sergio Germán Romero.

El club colorado publicó un desopilante clip en las social media en el que el ex portero de Boca Juniors, Manchester United y Selección Argentina "atrapa" una estatuilla de Diego Armando Maradona y evita que se rompa.

Chiquito rescindió contrato con el Xeneize y firmó hasta diciembre de 2025. Fue contratado porque Diego 'Ruso' Rodríguez se rompió los ligamentos cruzados.

Live Blog Post

Se paraliza el fútbol uruguayo por los derechos de TV

Este miércoles expiró el plazo para que las empresas interesadas en adquirir los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo para el período 2026-29 realizaran preguntas. Un total de 12 empresas pagaron 10.000 dólares por concepto de garantía de participación con el objetivo de conocer condiciones.

"Que haya una docena de empresas que manifestaron su interés no significa que todas presenten propuestas para alguno de los lotes. Tampoco están descartadas las que no hayan disipado dudas en esta primera fase, de la que participaron Tenfield, Torneos, Mediapro, DirecTV, DAZN, Disney, El Canal del Fútbol y Tigo Sports, entre otras", apunta el sitio Montevideo.com".

Hasta el 4 de noviembre se podrán presentar propuestas para uno, varios o todos los bloques que se comercializan. El 18 del mismo mes se comunicarán los concursantes habilitados que pasarán a la siguiente instancia de licitación.

image
Live Blog Post

Voces post Argentina vs Colombia

El tuit del diputado de Antioquia David Ruiz Gómez se volvió viral en las últimas horas.

"Que paternidad tan fastidiosa la de Argentina sobre Colombia … tenemos mejor técnica,mejor biótipo, mejores individualidades , falta lo de siempre, mentalidad ganadora y orden táctico. Vendrán mejores juegos , mejores tiempos, tiempos de ganar algo importante, y no quedarnos con el ´Gracias Guerreros´ al final de los partidos importantes.".

Live Blog Post

¿Qué pasará con la Copa Argentina 2026?

Según informó el periodista Federico Cristofanelli en Fútbol y Transas de AZZ, podrían haber modificaciones en el calendario de la Copa Argentina 2026.

Hasta el momento, se diagrama partido a partido y es algo que se podría modificar de cara al siguiente año.

“Se va a homogeneizar la Copa Argentina y la primera división. Van a poner todas las fechas calendario para que haya fines de semana completos con fechas de Copa Argentina”, confirmó el periodista en el canal de Flavio Azzaro.

Es decir, van a haber fines de semana completos con partidos de Copa Argentina. Van a haber fechas estipuladas, según confirmó Cristofanelli.

Live Blog Post

Boca quiere dedicarle un triunfo a Miguel Ángel Russo

El sábado 18 de octubre, Boca Juniors también jugará por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, se cruzará ante Belgrano con el afán de repetir lo realizado ante Newell´s dos semanas atrás.

Todo indica que la formación utilizada por "Sifón", será:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez

Live Blog Post

River de Marcelo Gallardo quiere cambiar la cara

Seis derrotas en siete partidos no debería ser algo normal para River Plate y por eso mismo, Marcelo Gallardo buscará cambiarle la cara a un equipo que hasta el momento no le dio respuestas.

El sábado 18 de octubre desde las 22:15 hs, el Millonario se enfrentará en condición de visitante a Talleres de Córdoba.

Estos son los últimos resultados del club de Núñez.

  • River Plate 0–1 Sarmiento (Junín)Liga Profesional de Fútbol

  • Rosario Central 2–1 River PlateLiga Profesional de Fútbol

  • Racing Club 0–1 River PlateCopa Argentina

  • River Plate 1–2 Deportivo RiestraLiga Profesional de Fútbol

  • Palmeiras 3–1 River PlateCONMEBOL Libertadores (vuelta)

  • Atlético Tucumán 2–0 River PlateLiga Profesional de Fútbol

  • River Plate 1-2 Palmeiras - CONMEBOL Libertadores (ida)
Live Blog Post

Independiente buscará mejorar...

La situación institucional en Independiente también es delicada y el periodista Nelson Lafit se expresó al respecto. ¿Hay interna entre Néstor Grindetti y Daniel Seoane?

"Seoane tiene poder dentro de Independiente, puso gente en los predios, en la sede y en el estadio. Tiene mucha gente suya y probablemente él tenga aspiraciones de ser el presidente hecho y derecho del club", explicó el periodista.Por otro lado, señaló que "Grindetti, tras su retiro de la política nacional, se abocó de lleno al club, más metido en el día a día en Villa Domínico, con vínculo directo con Quinteros y antes con Vaccari". Sin embargo, el conductor advirtió que el presidente "perdió poder interno y busca afuera el respaldo que ya no tiene adentro".

Lafit también habló de un "doble comando" dentro de la Comisión Directiva: "Uno en un lado y el otro en el otro. Hay lobos solitarios que no responden ni a uno ni a otro, y cada vez se nota más la distancia. Unidad Independiente ya no existe más".

El Rojo irá a San Juan para enfrentar a San Martín el próximo domingo 19 de octubre desde las 18 horas

Live Blog Post

San Lorenzo: un grandes en crisis

San Lorenzo sigue siendo noticia por su caos institucional. Marcelo Moretti tiene una decisión tomada luego de huir de Avenida La Plata.

El lunes 13 de octubre no ha sido un día más en la historia de San Lorenzo ni del fútbol argentino. Marcelo Moretti se escapó en un patrullero de la sede de Avenida La Plata debido a que varios hinchas del Ciclón lo estaban esperando en la puerta.

Lo judicial muchas veces tiene poco que ver con lo moral. Si bien la justicia determinó que Moretti debe volver a la presidencia del Ciclón, moralmente, no tiene el respaldo de los socios y tampoco tiene vínculo con sus pares.

El periodista partidario del club de Boedo Luca Bonafina confirmó que ante la pregunta de si va a continuar en la presidencia del Cuervo, Moretti respondió: "claramente".

Gonzalo Orellano en CEF de AZZ afirmó que le contestó: "claramente voy a seguir en la presidencia de San Lorenzo".

El mismo periodista confirmó que habló con alguien cercano al presidente de San Lorenzo y le contestó que "va a renunciar" pero "a la suscripción de 365", burlándose de la situación.

En cuanto a lo futbolístico, el Ciclón enfrentará a Atlético Tucumán el próximo lunes 20 de octubre, con el objetivo de volver a meterse en zona de Copa Sudamericanay sostener su lugar entre los 8 mejores de su zona del Clausura

Live Blog Post

Se viene una nueva fecha del Torneo Clausura

Se avecina una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Viernes 17 de octubre

  • 19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Diego Ceballos
  • 21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Giménez. VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • 21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Felipe Viola. VAR: Álvaro Carranza

Sábado 18 de octubre

  • 15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Perez. VAR: Fabrizio Llobet
  • 18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Fernando Espinoza
  • 22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Ariel Penel. VAR: Adrian Franklin

Domingo 19 de octubre

  • 15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Juan Pafundi
  • 15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Facundo Tello. VAR: Hernán Mastrángelo
  • 18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Lucas Novelli
  • 18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Andrés Merlos. VAR: José Carreras

Lunes 20 de octubre

  • 19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Hector Paletta
  • 19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Fernando Echenique
  • 21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Sebastian Martinez

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Daniel E. Zamora

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Lucas Cavallero

Live Blog Post

Para colmo se viene Flamengo vs Palmeiras

Flamengo y Palmeiras, primero y segundo del Brasileirao y semifinalistas de la Copa Libertadores, se enfrentarán el próximo domingo 19 de octubre en un partido que promete ser apasionante.

El Verdao tiene la posibilidad de alejarse en la punta (si gana sacaría 6 de diferencia), mientras que el Mengao, si gana iguala en puntos al equipo de Abel Ferreira.

En Copa Libertadores, Flamengo enfrentará a Racing Club en las semifinales mientras que Palmeiras, tendrá como rival a la Liga de Quito que buscará dar la gran sorpresa.

Live Blog Post

Flamengo y Palmeiras meten miedo en el Brasileirao

Con un José López que aportó al marcador (un día después de haber jugado para la Selección Argentina), Palmeiras venció 5 a 1 a Bragantino por el Brasileirao.

Por otro lado, Flamengo, equipo que será rival de Racing Club en la semifinal de la Copa Libertadores, venció 3 a 0 a Flamengo de visitante y no le pierde pisada al Verdao.

Así están las posiciones hasta el momento

  • Palmeiras – 61 pts

  • Flamengo – 58 pts

  • Cruzeiro – 53 pts

  • Mirassol – 49 pts

  • Botafogo – 43 pts

  • Bahia – 43 pts

  • Fluminense – 38 pts

  • São Paulo – 38 pts

  • Vasco Da Gama – 36 pts

  • Bragantino – 36 pts

  • Ceará – 35 pts

  • Corinthians – 33 pts

  • Grêmio – 33 pts

  • Atlético Mineiro – 33 pts

  • Internacional – 32 pts

  • Santos – 31 pts

  • Vitória – 25 pts

  • Fortaleza – 24 pts

  • Juventude – 23 pts

  • Sport Recife – 17 pts

Live Blog Post

Argentina a la final del Mundial sub 20

La Selección Argentina superó 1-0 a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20 y se enfrentará ante Marruecos por el título. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el combinado albiceleste superó al combinado cafetero con gol de Mateo Silvetti.

Argentina y Marruecos prometen una gran final. El próximo domingo, a partir de las 20 hs., el Mundial Sub 20 decidirá a su nuevo campeón.

Los dirigidos por Diego Placente llevan toda la fase eliminatorias sin recibir goles y quieren estirarlo hasta el último partido.

Los marroquíes, vienen de eliminar a Francia por penales y quieren arruinar la fiesta del seleccionado Albiceleste.

