Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses

Luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda quedó como DT principal de Boca Juniors y tendrá su debut como tal el próximo sábado cuando el club de la Ribera reciba a Belgrano en la Bombonera. Surge la incógnita de si podrá lograr lo que hizo en el 5 a 0 ante Newell´s.
AFA le soltó la mano a Marcelo Moretti pero esta vez no salió corriendo
Gonzalo Orellano, periodista partidario de San Lorenzo, contó, en AZZ, que desde AFA le dijeron al presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, la siguiente frase:
El cónclave, que contó con un enorme operativo policial, se dio en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. La idea del mandatario del Ciclón no fue solo la de participar de la reunión de Comisión Directiva, sino también, para mantener una conversación con las autoridades de la AFA, entre ellos el presidente Claudio Chiqui Tapia, debido a la crisis institucional del club y más allá de que no tiene pensado renunciar.
