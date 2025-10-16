Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses

Live Blog Post

Independiente buscará mejorar...

La situación institucional en Independiente también es delicada y el periodista Nelson Lafit se expresó al respecto. ¿Hay interna entre Néstor Grindetti y Daniel Seoane?

"Seoane tiene poder dentro de Independiente, puso gente en los predios, en la sede y en el estadio. Tiene mucha gente suya y probablemente él tenga aspiraciones de ser el presidente hecho y derecho del club", explicó el periodista.Por otro lado, señaló que "Grindetti, tras su retiro de la política nacional, se abocó de lleno al club, más metido en el día a día en Villa Domínico, con vínculo directo con Quinteros y antes con Vaccari". Sin embargo, el conductor advirtió que el presidente "perdió poder interno y busca afuera el respaldo que ya no tiene adentro".

Lafit también habló de un "doble comando" dentro de la Comisión Directiva: "Uno en un lado y el otro en el otro. Hay lobos solitarios que no responden ni a uno ni a otro, y cada vez se nota más la distancia. Unidad Independiente ya no existe más".

El Rojo irá a San Juan para enfrentar a San Martín el próximo domingo 19 de octubre desde las 18 horas