River perdió contra Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Clausura y profundizó su crisis. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a mostrar una pálida imagen desde lo futbolístico y hasta el Monumental entero se lo reprochó. En conferencia de prensa, el entrenador fue muy autocrítico.
MUY AUTOCRÍTICO
Gallardo, post derrota de River vs. Sarmiento: "El momento es jodido"
Marcelo Gallardo se mostró golpeado tras la derrota de River ante Sarmiento. "Vengo a asumir la responsabilidad", dijo.
A partir de las preguntas que le fueron haciendo, Gallardo dejó varias declaraciones. Pero había comenzado la conferencia con un: "No tengo mucho para decirles de lo que les vengo diciendo últimamente". Tenía razón. El Muñeco viene dando las mismas respuestas hace ya varios meses, y la realidad es que su equipo no da indicios de que esas respuestas puedan ser otras.
El partido ante Racing, el único que ganó River de los últimos 7 que jugó, fue apenas un espejismo. Si a ese Gallardo se lo notaba satisfecho por lo que había realizado su equipo, incluso a pesar de hacerlo en otro registro (más pragmático y menos lucido), el de esta conferencia volvió a parecerse más al del último tiempo.
"Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos. Pero por diferentes motivos no lo pudimos sostener. O por una equivocación, una expulsión, por errores propios no pudimos sostenernos", dijo sobre el presente del Millonario en general.
Más allá de que reconoció que hay mucho que trabajar y asumió la responsabilidad, no perdió de vista que River todavía tiene objetivos este 2025. "Los objetivos siguen al alcance, vamos a tener que hacer muchos méritos. En estos dos meses tenemos dos partidos de Copa Argentina, el Torneo Clausura, y el clásico con Boca", enumeró.
"Hay que asimilar el momento. Yo, desde mi lugar, responsabilizarme sobre la situación. Y seguir. No queda otra que seguir. Hasta no terminar de registrar por dónde están las falencias que hoy no nos representen como equipo, hay que seguir intentando. No hay excusas", explicó Gallardo. "No tengo mucho para decir", apuntó.
Gallardo, sobre los insultos del Monumental: "Entiendo al hincha"
Marcelo Gallardo también se refirió a la fuerte canción que bajó de las tribunas del Monumental: "Jugadores, la c...* de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie". Se escuchó promediando el segundo tiempo. Luego de eso, el equipo se fue silbado y abucheado.
"Entiendo al hincha. Al hincha no hay forma de hacerle ningún reproche. Nos ha acompañado en este tiempo donde no se han conseguido resultados y ha seguido apoyando, alentando, llena la cancha todos los partidos. Alienta y exige, y está muy bien que eso suceda porque es parte de la exigencia de este club", expresó.
"Hoy estamos en las malas y... hay que bancar. ¿Hasta cuándo? Y... hay que bancar", sentenció el Muñeco.
Más declaraciones de Gallardo post derrota de River
- "He vivido muchas como estas, no nací ganando siempre. Me he cirado a base de adversidades. Tengo muchísima vivencia y experiencia como para tener argumentos".
- "Sé que el impacto que tiene el perder partidos como este es muchísimo. Impacta fuerte, sobre todo cuando tenés que sentir representación desde otro lugar. Por eso digo que dignamente vengo a asumir la responsabilidad de que el momento es jodido".
- "Los goles que recibimos se podrían haber evitado algunos, sí. Se siguen cometiendo errores que a veces pasan, esto es fútbol. Y tenemos que tratar de aprender de ellos".