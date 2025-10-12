Gallardo, post derrota de River vs. Sarmiento: "El momento es jodido"

River 1- Racing 0: Salas no perdonó, y un Millonario opaco fue suficiente para la Academia River había superado a Racing y parecía un punto de partida, pero volvió a retroceder FOTO: (X/REDES@RiverPlate)/NA.

"Hay que asimilar el momento. Yo, desde mi lugar, responsabilizarme sobre la situación. Y seguir. No queda otra que seguir. Hasta no terminar de registrar por dónde están las falencias que hoy no nos representen como equipo, hay que seguir intentando. No hay excusas", explicó Gallardo. "No tengo mucho para decir", apuntó.

Gallardo, sobre los insultos del Monumental: "Entiendo al hincha"

Marcelo Gallardo también se refirió a la fuerte canción que bajó de las tribunas del Monumental: "Jugadores, la c...* de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie". Se escuchó promediando el segundo tiempo. Luego de eso, el equipo se fue silbado y abucheado.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo, sin respuestas desde lo futbolístico

"Entiendo al hincha. Al hincha no hay forma de hacerle ningún reproche. Nos ha acompañado en este tiempo donde no se han conseguido resultados y ha seguido apoyando, alentando, llena la cancha todos los partidos. Alienta y exige, y está muy bien que eso suceda porque es parte de la exigencia de este club", expresó.

"Hoy estamos en las malas y... hay que bancar. ¿Hasta cuándo? Y... hay que bancar", sentenció el Muñeco.

Más declaraciones de Gallardo post derrota de River

"He vivido muchas como estas, no nací ganando siempre. Me he cirado a base de adversidades. Tengo muchísima vivencia y experiencia como para tener argumentos".

"Sé que el impacto que tiene el perder partidos como este es muchísimo. Impacta fuerte, sobre todo cuando tenés que sentir representación desde otro lugar. Por eso digo que dignamente vengo a asumir la responsabilidad de que el momento es jodido".

"Los goles que recibimos se podrían haber evitado algunos, sí. Se siguen cometiendo errores que a veces pasan, esto es fútbol. Y tenemos que tratar de aprender de ellos".

