Boca Juniors no jugó el pasado fin de semana debido a la suspensión del partido ante Barracas Central por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En el encuentro anterior, el Xeneize venció a Newell's con Milton Giménez como figura, lo que generó la duda: ¿qué pasará con Edinson Cavani?
¿QUÉ PASÓ?
Todo Boca pendiente de lo que dijo Tato Aguilera sobre Edinson Cavani
Edinson Cavani nuevamente es tema de conversación en Boca Juniors. ¿Qué dijo Tato Aguilera sobre el uruguayo?
Tato Aguilera, periodista de TyC Sports, comentó la situación del uruguayo, y es probable que en lo que resta de la semana surja ruido respecto a lo que pueda pasar con el ex Manchester United.
Tato Aguilera sobre Edinson Cavani
Boca comienza a enfocarse nuevamente en lo futbolístico de la mano de Claudio Úbeda.
En el encuentro ante Newell´s Old Boys, el Xeneize tuvo un muy buen rendimiento (a pesar de todas las falencias de la Lepra) y buscará repetirlo el próximo fin de semana.
Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, lograron encontrar una base titular y si bien la estructura puede sufrir alguna modificación, los nombres suelen ser casi siempre los mismos.
Los cuatro defensores salen de memoria (la duda puede ser Ayrton Costa o Marco Pellegrino), en la mitad de la cancha, Carlos Palacios y Alan Velasco (lesionado) compiten por un lugar en el sector izquierdo y arriba, Edinson Cavani y Miguel Merentiel son los que salen a la cancha.
Con la lesión del ex PSG, quien lo reemplazó y tuvo un gran rendimiento ante la Lepra, fue Milton Giménez.
Tato Aguilera interrumpió Sportia con una última noticia y aseguró: "Edinson Cavani entrena aparte. Lo exigen y si responde la idea es que mañana participe del ensayo formal en la Bombonera"
Luego, el periodista de TyC Sports, dijo: "es una molestia la que tiene Cavani. Lo van llevando día a día. La idea es que pueda estar el sábado... Aunque Cavani haga fútbol, yo creo que si está para jugar va al banco de suplentes".
A Boca se le viene Belgrano
El próximo sábado 18 de octubre desde las 18 horas, Boca recibirá a Belgrano de Córdoba en la Bombonera en lo que será el primer partido del Xeneize luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Independientemente del lógico contenido emocional que tendrá el encuentro, será un duelo fundamental para el club de la Ribera por lo que tiene que ver con la tabla anual.
Si Boca gana, puede alejarse de sus más inmediatos perseguidores (River, Argentinos y Deportivo Riestra), con la tranquilidad de que aún debe el partido ante Barracas Central.
Según Tato Aguilera, el probable once para recibir al equipo cordobés es:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez
