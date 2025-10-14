Todo Boca pendiente de lo que dijo Tato Aguilera sobre Edinson Cavani

Los cuatro defensores salen de memoria (la duda puede ser Ayrton Costa o Marco Pellegrino), en la mitad de la cancha, Carlos Palacios y Alan Velasco (lesionado) compiten por un lugar en el sector izquierdo y arriba, Edinson Cavani y Miguel Merentiel son los que salen a la cancha.

Con la lesión del ex PSG, quien lo reemplazó y tuvo un gran rendimiento ante la Lepra, fue Milton Giménez.

image

Tato Aguilera interrumpió Sportia con una última noticia y aseguró: "Edinson Cavani entrena aparte. Lo exigen y si responde la idea es que mañana participe del ensayo formal en la Bombonera"

Luego, el periodista de TyC Sports, dijo: "es una molestia la que tiene Cavani. Lo van llevando día a día. La idea es que pueda estar el sábado... Aunque Cavani haga fútbol, yo creo que si está para jugar va al banco de suplentes".

A Boca se le viene Belgrano

El próximo sábado 18 de octubre desde las 18 horas, Boca recibirá a Belgrano de Córdoba en la Bombonera en lo que será el primer partido del Xeneize luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Independientemente del lógico contenido emocional que tendrá el encuentro, será un duelo fundamental para el club de la Ribera por lo que tiene que ver con la tabla anual.

Si Boca gana, puede alejarse de sus más inmediatos perseguidores (River, Argentinos y Deportivo Riestra), con la tranquilidad de que aún debe el partido ante Barracas Central.

Embed

Según Tato Aguilera, el probable once para recibir al equipo cordobés es:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez

+ EN GOLAZO 24

Repudio en River a Paulo Díaz: Fuerte lo que cuentan sobre el chileno

Platense: El Kily González insinúa una interna política y "ambiente muy raro"

Algo está podrido: De San Lorenzo de Almagro a Talleres de Córdoba

Crisis en Gimnasia y Esgrima de La Plata: se quedó sin DT y se viene el clásico

¿Tiene códigos? Diego Díaz escrachó a jugadores de Independiente por 'bolichear'