Digno de un infante. Leandro Tato Aguilera, periodista que cubre hace años la actualidad de Boca Juniors en TyC Sports, hizo una comparativa entre el momento que atraviesa el Xeneize y otros equipos grandes del fútbol argentino. ¿Intento de lavado de imagen al presidente Juan Román Riquelme?
NADIE ENTIENDE
Los hinchas de Boca sufren a Tato Aguilera por su tweet de nene chiquito
En redes sociales, el periodista partidario de Boca, Tato Aguilera, realizó una publicación que no pasó inadvertida por propios y extraños.
El cuadro de La Ribera tiene dos aspiraciones de aquí a que finalice el año. Una es clasificar a la Copa Libertadores 2026, la otra es salir campeón del Torneo Clausura (cuya consagración otorga una plaza al máximo trofeo continental) y la otra motivación es ganarle el Superclásico a River en noviembre.
La prematura eliminación ante Alianza Lima en Fase 2 de Libertadores y la descalificación en 16avos. de final de Copa Argentina ante Atlético Tucumán, provocaron que los objetivos de Boca sean estos. Escuetos. Pobres. Ajenos a lo que su historia exige.
El CABJ no tuvo acción este fin de semana por el fallecimiento de su director técnico, Miguel Ángel Russo. De momento, no hay certezas acerca de cuándo se disputará el partido pendiente ante Barracas Central.
Por lo pronto, el siguiente compromiso para el elenco que viste de azul y oro será el próximo sábado 18 de octubre a las 18 horas ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera.
Quítenle el teléfono de Tato Aguilera
Tato Aguilera cubre el día a día de Boca Juniors hace más de 20 años. Su trayectoria es intachable y se ha convertido en una voz autorizada dentro del periodismo partidario xeneize, sin embargo, se convirtió en noticia nuevamente por uno de sus análisis en redes sociales.
El reportero comparó lo que fue la fecha de los demás equipos grandes, que perdieron (San Lorenzo ante San Martín de San Juan, River versus Sarmiento de Junín e Independiente a manos de Lanús), para justificar los desastres que viene protagonizando su club hace años...
En X e Instagram, Aguilera publicó:
Lo de Leandro Aguilera es un error muy común pero a su vez muy peligroso ya que confunde a muchos futboleros. No existe un solo tipo de crisis. No hay una única vara de medir las cosas. Ningún mal momento de un club invalida al de los demás.
Independiente tiene su crisis. San Lorenzo lo propio. River también. Y Boca ni que hablar.
Más de Golazo24
El Monumental tronó: "Jugadores, la c...* de su madre" a un River perdido
Gallardo, post derrota de River vs. Sarmiento: "El momento es jodido"
Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate