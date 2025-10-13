urgente24
NADIE ENTIENDE

Los hinchas de Boca sufren a Tato Aguilera por su tweet de nene chiquito

En redes sociales, el periodista partidario de Boca, Tato Aguilera, realizó una publicación que no pasó inadvertida por propios y extraños.

13 de octubre de 2025 - 09:48
Tato Aguilera

Digno de un infante. Leandro Tato Aguilera, periodista que cubre hace años la actualidad de Boca Juniors en TyC Sports, hizo una comparativa entre el momento que atraviesa el Xeneize y otros equipos grandes del fútbol argentino. ¿Intento de lavado de imagen al presidente Juan Román Riquelme?

El cuadro de La Ribera tiene dos aspiraciones de aquí a que finalice el año. Una es clasificar a la Copa Libertadores 2026, la otra es salir campeón del Torneo Clausura (cuya consagración otorga una plaza al máximo trofeo continental) y la otra motivación es ganarle el Superclásico a River en noviembre.

La prematura eliminación ante Alianza Lima en Fase 2 de Libertadores y la descalificación en 16avos. de final de Copa Argentina ante Atlético Tucumán, provocaron que los objetivos de Boca sean estos. Escuetos. Pobres. Ajenos a lo que su historia exige.

Por lo pronto, el siguiente compromiso para el elenco que viste de azul y oro será el próximo sábado 18 de octubre a las 18 horas ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera.

Quítenle el teléfono de Tato Aguilera

Tato Aguilera cubre el día a día de Boca Juniors hace más de 20 años. Su trayectoria es intachable y se ha convertido en una voz autorizada dentro del periodismo partidario xeneize, sin embargo, se convirtió en noticia nuevamente por uno de sus análisis en redes sociales.

El reportero comparó lo que fue la fecha de los demás equipos grandes, que perdieron (San Lorenzo ante San Martín de San Juan, River versus Sarmiento de Junín e Independiente a manos de Lanús), para justificar los desastres que viene protagonizando su club hace años...

En X e Instagram, Aguilera publicó:

Los hinchas de River explotaron con los jugadores y cuerpo técnico. Los hinchas de San Lorenzo también, pero sumaron a la dirigencia. Los hinchas de Independiente están recalientes con el plantel y sus directivos. PERO CRISIS FUE EN BOCA JUNIORS NADA MÁS Los hinchas de River explotaron con los jugadores y cuerpo técnico. Los hinchas de San Lorenzo también, pero sumaron a la dirigencia. Los hinchas de Independiente están recalientes con el plantel y sus directivos. PERO CRISIS FUE EN BOCA JUNIORS NADA MÁS

Lo de Leandro Aguilera es un error muy común pero a su vez muy peligroso ya que confunde a muchos futboleros. No existe un solo tipo de crisis. No hay una única vara de medir las cosas. Ningún mal momento de un club invalida al de los demás.

Independiente tiene su crisis. San Lorenzo lo propio. River también. Y Boca ni que hablar.

La crisis de Boca Juniors, reflejada en algunos datos. La placa, si bien no est&aacute; actualizada, es elocuente.

La crisis de Boca Juniors, reflejada en algunos datos. La placa, si bien no está actualizada, es elocuente.

