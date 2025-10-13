Los hinchas de Boca sufren a Tato Aguilera por su tweet de nene chiquito

Quítenle el teléfono de Tato Aguilera

Tato Aguilera cubre el día a día de Boca Juniors hace más de 20 años. Su trayectoria es intachable y se ha convertido en una voz autorizada dentro del periodismo partidario xeneize, sin embargo, se convirtió en noticia nuevamente por uno de sus análisis en redes sociales.

El reportero comparó lo que fue la fecha de los demás equipos grandes, que perdieron (San Lorenzo ante San Martín de San Juan, River versus Sarmiento de Junín e Independiente a manos de Lanús), para justificar los desastres que viene protagonizando su club hace años...

En X e Instagram, Aguilera publicó:

Los hinchas de River explotaron con los jugadores y cuerpo técnico. Los hinchas de San Lorenzo también, pero sumaron a la dirigencia. Los hinchas de Independiente están recalientes con el plantel y sus directivos. PERO CRISIS FUE EN BOCA JUNIORS NADA MÁS

Los hinchas de San Lorenzo también, pero sumaron a la dirigencia.

Los hinchas de Independiente están recalientes con el plantel y sus directivos.

PERO CRISIS FUE EN BOCA JUNIORS NADA MÁS. pic.twitter.com/v37MpXNrJs — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 13, 2025

Lo de Leandro Aguilera es un error muy común pero a su vez muy peligroso ya que confunde a muchos futboleros. No existe un solo tipo de crisis. No hay una única vara de medir las cosas. Ningún mal momento de un club invalida al de los demás.

Independiente tiene su crisis. San Lorenzo lo propio. River también. Y Boca ni que hablar.

Imagen de WhatsApp 2025-07-31 a las 10.13.12_02d4cae4 La crisis de Boca Juniors, reflejada en algunos datos. La placa, si bien no está actualizada, es elocuente.

