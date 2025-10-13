Temor por lo que la OMS acaba de advertir sobre la resistencia a los antibióticos

Bacterias.jpg Los antibióticos salvan vidas, pero las bacterias se están volviendo cada vez más resistentes.

¿Qué bacterias son resistentes a los antibióticos?

El nuevo Informe mundial sobre la vigilancia de la resistencia a los antibióticos 2025 también detalla algunas de las bacterias que causan preocupación.

Estas bacterias han mostrado resistencia a antibióticos usados para tratar infecciones urinarias y gastrointestinales, en el torrente sanguíneo y la gonorrea.

Estos son los ocho patógenos bacterianos frecuentes y con mayor resistencia a los antibióticos:

Acinetobacter spp Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Salmonella spp. no tifoidea Shigella spp. Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae

Para los expertos, las bacterias gramnegativas farmacorresistentes son las que cada vez se vuelven más peligrosas, en especial, E. coli y K. pneumoniae.

Vale recordar que un informe anterior de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtió sobre las Enterobacterales resistentes a carbapenémicos productores de NDM (NDM-CRE).

Este es un tipo "peligroso" de bacterias resistente a algunos de los antibióticos más potentes disponibles en el mundo.

Según los expertos, "'NDM' se refiere a la metalo-β-lactamasa de Nueva Delhi, una enzima que hace que estas bacterias sean resistentes a casi todos los antibióticos disponibles, lo que limita sus opciones de tratamiento".

¿Qué pasará en el futuro?

"La resistencia a los antimicrobianos va más rápida que los avances en la medicina moderna, con la consiguiente amenaza para la salud de las familias en todo el mundo", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Y continuó: "A medida que los países fortalecen sus sistemas de vigilancia de la RAM (resistencia a los antimicrobianos), debemos usar los antibióticos de manera responsable y asegurarnos de que todas las personas tengan acceso a los medicamentos, medios de diagnóstico de calidad garantizada y vacunas adecuados".

"Nuestro futuro también depende del fortalecimiento de los sistemas para prevenir, diagnosticar y tratar infecciones y de la innovación con antibióticos de nueva generación y pruebas moleculares rápidas en el lugar donde se presta la atención", agregó.

