Fruta con más vitamina C que la naranja, ayuda a ganar músculo y combate la anemia

Incluso, la BBC apunta que la guayaba "contiene más vitamina C que muchas frutas cítricas: algunas variedades llegan a tener hasta cinco veces más que una naranja, lo cual la convierte en un potente antioxidante natural".

Y menciona un estudio de guayaba fresca en Ecuador que, por ejemplo, encontró que el contenido llegaba hasta alrededor de 500 mg.

Fruta para ganar músculo

Más que aportar vitamina C, la guayaba puede hacer otras cosas por el cuerpo, como, ayudar a ganar masa muscular.

Si bien cuando se trata de alimentos para aumentar la masa muscular generalmente no destacan las frutas, la guayaba puede ser realmente una excepción.

Y es que esta fruta está repleta de proteína. Según datos del USDA, en 100 gramos de guayaba hay 2,55 gramos de proteína.

Esto puede ser buenas noticias para quienes buscan alimentos que ayuden a ganar músculo y que no necesariamente sea carne.

Fruta para combatir la anemia

Conocida como Psidium guajava, la guayaba también es un alimento bueno para combatir la anemia.

La anemia es un importante problema de salud pública, siendo la anemia ferropénica la forma más común de anemia debido a la falta de hierro.

Se cree que la guayaba puede ayudar a luchar contra la anemia, precisamente, gracias a su alto contenido de vitamina C, la cual mejora la absorción del hierro en el organismo.

Un estudio con estudiantes con anemia encontró que el jugo de guayaba podría ser efectivo para luchar contra esta enfermedad.

"Los resultados de este estudio sugieren que el jugo de guayaba roja fue eficaz como suplementación de hierro para aumentar los niveles de hemoglobina y hematocrito", concluyeron los investigadores. Aparece en Journal of Research in Medical and Dental Science.

