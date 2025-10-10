El 26/10 Axel Kicillof volverá a ganarle a Javier Milei (pese a Trump / Bessent)

En cambio Kicillof obtiene una valoración de gestión positiva: +7,7.

Esta realidad va más allá de la opinión negativa que el electorado bonaerense tiene tanto de Donald Trump como de USA en general.

En cualquier caso, para el 26/10 vuelve a plantearse un escenario de gran polarización entre Javier Milei / La Libertad Avanza vs. Axel Kicillof / Fuerza Patria.

Encuesta Octubre

No se entiende

Es evidente que hubo varias lecturas incorrectas del escenario, y autosobrevaloraciones significativas.

En este contexto no se entiende el esfuerzo del intendente Fernando Grey (Esteban Echeverría), intentando construir una alternativa al kirchnerismo cuando Axel Kicillof es quien opacó a 'los Kukas' con sus decisiones desde la campaña electoral 2023 (cuando La Cámpora intentó imponerle un candidato a vicegobernador). Es magro lo que está sumando Grey pese a la ostentación publicitaria.

Es llamativo el aparente fracaso de Fernando Burlando, quien en varias elecciones amenazó con lanzarse a la competencia presumiendo de electores que, aparentemente, no existen en el volumen que él prometió.

El interrogante también alcanza a Santiago Cúneo, quien realizó una extensa y artesanal campaña proselitista por fuera del peronismo.

La marca

Hay un dato debe incorporarse al análisis: el eje de la estrategia de Karina Milei, presidente del partido La Libertad Avanza, fue competir no con nombres sino con la marca partidaria. Según ella, había un poder de 'branding' en LLA que concedía un margen para elegir candidatos o desconocidos o de escasa trayectoria. Esto fue previo a que Javier Milei se decidiera por José Luis Espert y ocurriese todo lo que ya se conoce y que provoca que Karina Vázquez (alias Karen Reichardt) y Diego Santilli encabecen la lista del partido color violeta.

Entonces, César Mansilla, titular de Nueva Comunicación, decidió medir también marca contra marca. Y resulta que en este caso, Fuerza Patria mejora su performance ante LLA.

Un dato no menor: si bien Jorge Taiana obtuvo una intención de voto de 43,1%, y Fuerza Patria fue elegida por el 45,6% del universo encuestado. Pero cuando se preguntó qué espacio no querría que ganara el 26/10, el 52,7% eligió a La Libertad Avanza. En definitiva, hay una notable carga negativa en el 'branding' tan valorado por Karina Milei.

-----------

