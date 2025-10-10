La Gran $o$pecha: Scott Bessent al rescate de Stanley Druckenmiller y Robert Citrone

Live Blog Post

La 'burbuja' de la Inteligencia Artificial comienza a preocupar muchísimo

Adán Levine en Barron's: "Bubble or Not, the AI Spending Binge Is Unprecedented in Every Way" (Burbuja o no, el atracón de gasto en inteligencia artificial no tiene precedentes en todos los sentidos).

"Una gran pregunta acecha al mercado alcista de 2025: ¿estamos en una burbuja de inteligencia artificial similar al auge de la inversión en las puntocom de los años 1990?

Existen indicadores efímeros (y evocadores), como la financiación de proveedores a sus clientes y la inversión concentrada en una única clase de activo: los centros de datos de IA, todo ello respaldado por la insaciable demanda de computación de IA. En medio de todo esto se encuentra la startup OpenAI, creadora de ChatGPT, que desató un gran revuelo en 2022. Podría representar un punto único de fallo para el sector de la IA.

La demanda de IA es feroz, pero está impulsada por las expectativas futuras de retorno de la inversión. Meta Platforms , Amazon.com , Alphabet y Microsoft están invirtiendo un estimado de $335 mil millones en inversiones de capital este año. Desde 2024, las startups de IA han recaudado $259 mil millones, según Crunchbase.

A la cabeza de esta iniciativa se encuentra OpenAI, que este año consiguió una ronda de financiación récord de 40 mil millones de dólares, una cifra eclipsada por los compromisos de gasto que OpenAI ha asumido para el futuro.

Puede que OpenAI sea la startup más prometedora de todos los tiempos, y hay una larga lista de inversores interesados en respaldarla, pero un billón de dólares es, en resumen, una locura. Representa aproximadamente el 3,4 % del producto interior bruto estadounidense de 2024 y aproximadamente una cuarta parte de toda la inversión privada no residencial.

sam altman.jpg Sam Altman provoca vértigo y, quizás, colapso... o no.

Todo esto de una startup que aún registra pérdidas cuantiosas y crecientes. Creo firmemente en la IA, pero sigo creyendo en las matemáticas. Y los números no cuadran.

Entonces, ¿cómo financiarán OpenAI y sus socios el billón de dólares en gasto que ha impulsado el sector de la IA (y el repunte del mercado alcista) durante el último año? ¿Y por qué no está más preocupado el mercado bursátil? (...)

Está respaldando una parte de los centros de datos a cambio de participación en OpenAI, una versión moderna de los acuerdos de financiación circular de la era de las puntocom. Otros fondos provendrán de socios adinerados como Oracle y SoftBank .

Pero eso deja al menos 800.000 millones de dólares en gastos que tendrán que provenir de alguna parte. ¿Flujos de caja, capital, deuda? A esta escala, cualquiera de las tres opciones no tendría precedentes en la larga historia de las finanzas corporativas. (...)

Si OpenAI no consigue el capital necesario para respaldar las ambiciones de Sam Altman, podría producirse un efecto dominó que socave las bases del mercado alcista. Esto queda más claro que nunca con el acuerdo de nube de OpenAI con Oracle. Las acciones de Oracle se dispararon un 36 % tras el anuncio, lo que representa una ganancia de valor de mercado de 248 000 millones de dólares en un solo día. Si OpenAI no consigue el capital necesario para pagar a Oracle, sus acciones se desplomarían.

Este es sólo un ejemplo del importante riesgo de contraparte que rodea a OpenAI, que se extiende desde la empresa más valiosa del mundo hasta los proveedores de la nube, los desarrolladores de terrenos, las compañías eléctricas y los fabricantes de turbinas de gas.

Todavía no puedo decirles si esto es una burbuja, pero sí puedo decir esto: nunca antes una empresa privada ha sido tan central para el éxito del mercado de valores."