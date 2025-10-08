urgente24
ACTUALIDAD Guillermo Francos > Jefe de Gabinete > Mar del Plata

HAY NERVIOSISMO

Guillermo Francos, 'sacado': Gesto obsceno a un manifestante (Video)

Si Guillermo Francos, el más moderado de los libertarios, pierde los estribos así, es evidencia del nerviosismo que hay en el Gobierno. Video viral.

08 de octubre de 2025 - 14:26
La reacción de Guillermo Francos, el más moderado del Gobierno, llamó la atención...

La reacción de Guillermo Francos, el más moderado del Gobierno, llamó la atención...

NA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, protagonizó un cruce con un vecino ayer (08/10) en Mar del Plata, que le gritaba reclamos varios y, tras una breve discusión, se retiró haciéndole un gesto obsceno que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Si Guillermo Francos, el más 'políticamente correcto' y moderado de los libertarios, pierde los estribos así, es evidencia del nerviosismo que hay en el Gobierno por estas horas...

Seguir leyendo

En el video se observa que el propio Francos se acerca al vecino que le gritaba, con intenciones de increparlo o debatir. Luego le dice que "está loco", haciendo el gesto con la mano en su cabeza, y se retira no sin antes mostrarle el dedo en alto...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rialjorge/status/1975966333151084707&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/betovaldez/status/1975970241382580581&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES