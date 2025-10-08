El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, protagonizó un cruce con un vecino ayer (08/10) en Mar del Plata, que le gritaba reclamos varios y, tras una breve discusión, se retiró haciéndole un gesto obsceno que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.
HAY NERVIOSISMO
Guillermo Francos, 'sacado': Gesto obsceno a un manifestante (Video)
Si Guillermo Francos, el más moderado de los libertarios, pierde los estribos así, es evidencia del nerviosismo que hay en el Gobierno. Video viral.
Si Guillermo Francos, el más 'políticamente correcto' y moderado de los libertarios, pierde los estribos así, es evidencia del nerviosismo que hay en el Gobierno por estas horas...
El gesto del funcionario recuerda al mismo que hizo CFK allá por 2023, cuando ingresaba al Congreso para la asunción de Javier Milei. La ex vicepresidenta respondió con su dedo mayor en alto ('Fuck you') a manifestantes que le gritaban "chorra".
En el video se observa que el propio Francos se acerca al vecino que le gritaba, con intenciones de increparlo o debatir. Luego le dice que "está loco", haciendo el gesto con la mano en su cabeza, y se retira no sin antes mostrarle el dedo en alto...
