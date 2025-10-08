El ex director del FBI, James Comey, se declaró inocente por los cargos de obstrucción y falso testimonio ante el Congreso de Estados Unidos tras haber dado distintos testimonios ante la prensa y en declaraciones públicas sobre la supuesta trama rusa en la campaña de Donald Trump de 2016.
DEFENSA DEL ACUSADO
Ex jefe del FBI se declara inocente: dice que no miente sobre la trama rusa de Trump
El ex jefe del FBI, James Comey, devenido en el villano para el gobierno de Trump, se declaró inocente de la acusación de haber mentido en el Congreso cuando habló de la trama rusa.
Ante el tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington, el abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, presentó la declaración de “no culpabilidad” del ex jefe del FBI, lo que a partir de ahora da inicio a un proceso de disputas legales para tratar de desestimar la imputación contra este ex funcionario de Trump que acusó al presidente de recibir ayuda de Rusia para la campaña del 2016 que lo coronó en el primer mandato.
Comey, ex jefe del FBI durante la primera presidencia de Trump, investigó una posible interferencia rusa en la campaña del 2016 y si hubo coordinación con el equipo de Trump, hasta que el presidente decidió despedirlo.
"El presidente me pidió que pusiera fin a la investigación sobre Michael Flynn. Sentí que me estaba pidiendo que cerrara la investigación, y eso me pareció inapropiado", dijo Comey en el 2017, al referirse a que pensaba que su investigación sobre la trama rusa detrás de la campaña de Trump había resultado en su despido.
Michael Flynn, anteriormente mencionado, es un general retirado del Ejército de Estados Unidos que fue nombrado asesor de Seguridad Nacional por Donald Trump en enero de 2017. Sin embargo, renunció en febrero de 2017 por filtrarse sus contactos con políticos rusos.
De hecho, Flynn mantuvo conversaciones con Sergey Kislyak, el embajador ruso en Estados Unidos, durante la transición presidencial (entre noviembre de 2016 y enero de 2017). En esas conversaciones, Flynn discutió sanciones estadounidenses impuestas a Rusia, y más tarde fue acusado de mentir al FBI sobre el contenido y la naturaleza de esas comunicaciones.
"Sentí que el presidente estaba tratando de influir en una investigación que estaba bajo la jurisdicción del FBI, y eso es preocupante desde una perspectiva de la justicia", afirmó Comey, el ex jefe del FBI, luego de ser removido por Trump
"El presidente Trump me pidió lealtad y luego me preguntó si podía esperar su lealtad. No accedí a ese pedido", precisó, en otra oportunidad ,en una comparecencia pública ante el Capitolio, afirmaciones que fueron usadas por la bancada trumpista para acusarlo de falso testimonio.
James Comey, el ex jefe del FBI, comparó a Trump con un mafioso y lo ensució
El antiguo funcionario del FBI, James Comey, declaró en 2017, tras ser removido de su cargo, que tuvo varias reuniones con Trump en las que el presidente le pidió que pusiera fin a la investigación sobre Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional vinculado a la trama rusa, lo que Comey interpretó como un intento de obstrucción a la justicia.
En una entrevista, el exdirector del FBI dijo creer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaba "moralmente" capacitado para ocupar el cargo y afirmó que algunos aspectos de la actual Administración le recuerdan a las formas empleadas por la mafia. "Sí, pero no de la manera en que generalmente hablan sobre el tema. No creo que no esté médicamente capacitado para ser presidente, creo que no está moralmente capacitado para ser presidente", sentenció Comey en una entrevista concedida al canal ABC News.
En septiembre, Donald Trump habría presionado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para que abriera una causa por falso testimonio y obstrucción de la Justicia contra James Comey, el exdirector del FBI durante el primer mandato trumpista que investigó al presidente por una supuesta trama rusa en su campaña.
Tras conocerse la imputación, Trump celebró que se había hecho "justicia en Estados Unidos" y anunció que "uno de los peores seres humanos" del país había sido acusado formalmente. Comey aseguró entonces en un vídeo publicado en Instagram que era inocente y que, pese a estar siendo "destrozado por el departamento de Justicia", tenía "una gran confianza en el sistema judicial federal".
