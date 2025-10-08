Ex jefe del FBI se declara inocente: dice que no miente sobre la trama rusa de Trump

El FBI estaba investigando la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y si había coordinación con la campaña de Trump El FBI estaba investigando la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y si había coordinación con la campaña de Trump

Michael Flynn, anteriormente mencionado, es un general retirado del Ejército de Estados Unidos que fue nombrado asesor de Seguridad Nacional por Donald Trump en enero de 2017. Sin embargo, renunció en febrero de 2017 por filtrarse sus contactos con políticos rusos.

De hecho, Flynn mantuvo conversaciones con Sergey Kislyak, el embajador ruso en Estados Unidos, durante la transición presidencial (entre noviembre de 2016 y enero de 2017). En esas conversaciones, Flynn discutió sanciones estadounidenses impuestas a Rusia, y más tarde fue acusado de mentir al FBI sobre el contenido y la naturaleza de esas comunicaciones.

image Trump y James Comey | GENTILEZA CBS NEWS

"Sentí que el presidente estaba tratando de influir en una investigación que estaba bajo la jurisdicción del FBI, y eso es preocupante desde una perspectiva de la justicia", afirmó Comey, el ex jefe del FBI, luego de ser removido por Trump

"El presidente Trump me pidió lealtad y luego me preguntó si podía esperar su lealtad. No accedí a ese pedido", precisó, en otra oportunidad ,en una comparecencia pública ante el Capitolio, afirmaciones que fueron usadas por la bancada trumpista para acusarlo de falso testimonio.

La conducta del presidente fue, en mi opinión, suficientemente preocupante como para justificar una investigación más profunda

James Comey, el ex jefe del FBI, comparó a Trump con un mafioso y lo ensució

El antiguo funcionario del FBI, James Comey, declaró en 2017, tras ser removido de su cargo, que tuvo varias reuniones con Trump en las que el presidente le pidió que pusiera fin a la investigación sobre Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional vinculado a la trama rusa, lo que Comey interpretó como un intento de obstrucción a la justicia.

En una entrevista, el exdirector del FBI dijo creer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaba "moralmente" capacitado para ocupar el cargo y afirmó que algunos aspectos de la actual Administración le recuerdan a las formas empleadas por la mafia. "Sí, pero no de la manera en que generalmente hablan sobre el tema. No creo que no esté médicamente capacitado para ser presidente, creo que no está moralmente capacitado para ser presidente", sentenció Comey en una entrevista concedida al canal ABC News.

En septiembre, Donald Trump habría presionado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para que abriera una causa por falso testimonio y obstrucción de la Justicia contra James Comey, el exdirector del FBI durante el primer mandato trumpista que investigó al presidente por una supuesta trama rusa en su campaña.

Tras conocerse la imputación, Trump celebró que se había hecho "justicia en Estados Unidos" y anunció que "uno de los peores seres humanos" del país había sido acusado formalmente. Comey aseguró entonces en un vídeo publicado en Instagram que era inocente y que, pese a estar siendo "destrozado por el departamento de Justicia", tenía "una gran confianza en el sistema judicial federal".

