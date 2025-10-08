La billetera virtual que reintegra sin tope por 48 horas: Cómo aprovecharlo

¿Qué otros rubros tienen reintegro sin tope con la billetera virtual?

La billetera virtual Cuenta DNI no se limitó al sector cultural. En octubre también incluyó a las farmacias y perfumerías, donde los usuarios pueden acceder al mismo 10% de descuento sin tope de reintegro.

En este caso, los días habilitados son los miércoles y jueves, siempre en locales adheridos dentro de la aplicación. Los productos alcanzados incluyen desde medicamentos hasta cosméticos y artículos de higiene personal.

Reintegro sin tope: Una ventaja que marca la diferencia

La posibilidad de obtener reintegros sin tope se volvió un incentivo para los clientes. En la mayoría de las promociones bancarias, los descuentos suelen tener límites de entre 2.000 y 10.000 pesos por mes, lo que restringe el ahorro posible.

En cambio, Cuenta DNI permite aprovechar la devolución completa del 10% sobre el monto total de la compra, sin importar si se trata de una transacción pequeña o de una compra grande.

Según datos de la propia app, durante 2024 más de 9 millones de personas utilizaron Cuenta DNI en al menos una operación mensual, convirtiéndola en una de las billeteras digitales más elegidas del país.

descarga.jpg Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia que brinda diversos beneficios.

Cómo acceder al reintegro y qué tener en cuenta

Para aprovechar las promociones, los usuarios deben pagar con la aplicación Cuenta DNI en comercios adheridos. El reintegro se acredita de manera automática en el transcurso de los días posteriores a la compra.

Desde Banco Provincia recomiendan verificar previamente que el local figure dentro del listado habilitado y asegurarse de realizar la operación con los medios de pago disponibles dentro de la app.

Además, aclaran que los beneficios no son acumulables con otras promociones vigentes, pero sí pueden combinarse con descuentos que ofrezcan los propios comercios.

El reintegro sin tope durante 48 horas en librerías, farmacias y perfumerías se presenta como una herramienta que combina tecnología, inclusión financiera y ahorro real.

En tiempos donde cada peso cuenta, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una de las billeteras virtuales más atractivas del país, ofreciendo a los bonaerenses la posibilidad de ahorrar sin límites y con beneficios concretos en sus compras diarias.

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo