Desde este mes, los usuarios de billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires pueden encontrar un nuevo descuento en sus acreditaciones. Se trata de la retención del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). Según el esquema confirmado por el gobierno bonaerense, las alícuotas pueden alcanzar hasta el 5% del dinero recibido, dependiendo de la actividad y la jurisdicción.
AVANZAN LAS RETENCIONES
Controlá tus débitos: Las billeteras virtuales ya aplican Ingresos Brutos
El cambio se enmarca en una estrategia de ampliación de la base tributaria, con el objetivo de reforzar la recaudación y controlar los flujos digitales, un terreno donde las transacciones crecieron de manera exponencial. Sin embargo, no todos los usuarios serán alcanzados, y existen formas sencillas de verificar si se aplicarán estas retenciones en billeteras virtuales.
¿Cómo saber si te van a retener Ingresos Brutos en tu billetera virtual?
Para evitar sorpresas, cualquier persona puede chequear si figura en el padrón de contribuyentes sujetos a retención. El trámite es gratuito y totalmente online:
- Ingresá al sitio oficial del SIRCUPA: www.ca.gob.ar/sircupa.
- Escribí tu número de CUIT en el buscador.
- Verificá si estás incluido en el padrón de retención activa.
El padrón se actualiza todos los meses, por lo que los especialistas recomiendan consultarlo periódicamente. Un dato importante a tener en cuenta, si una cuenta tiene más de un titular y solo uno figura en el padrón, todas las acreditaciones recibirán la retención, sin importar quién haga la operación.
¿Quiénes quedan exentos de las retenciones por Ingresos Brutos?
La Resolución Normativa 25/2025 establece una serie de excepciones. Los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado bonaerense, por ejemplo, quedan excluidos de esta retención. También los contribuyentes cuyas actividades estén totalmente exentas o no alcanzadas por el impuesto.
Además, ciertas actividades comerciales específicas no sufrirán descuentos, como la venta de tabaco, combustibles, billetes de lotería, operaciones financieras, compañías de seguros y tareas de intermediación (como corredores o comisionistas) están fuera del alcance del régimen.
En todos los casos, se recomienda revisar la situación fiscal individual para confirmar la exención, ya que la inclusión o exclusión en el padrón depende de la AFIP y las autoridades provinciales.
Ingresos Brutos y billeteras virtuales: Qué operaciones no se tocan
Incluso si una persona figura en el padrón de retención, no todas las acreditaciones sufrirán descuentos. Según el esquema vigente, las billeteras deben excluir ciertos movimientos que se consideran de carácter personal o social, tales como:
- Sueldos, jubilaciones y pensiones.
- Asignaciones como la AUH, la tarjeta Alimentar o becas educativas.
- Transferencias entre cuentas propias del mismo titular.
- Devoluciones de compras o reintegros del IVA.
- Inversiones personales, como rescates de fondos comunes o vencimientos de plazos fijos.
- Operaciones con el exterior, incluidas exportaciones o servicios digitales al extranjero.
De este modo, el impacto se concentrará principalmente en usuarios con actividad comercial o profesional, que utilicen las billeteras como medio habitual de cobro.
¿Por qué el gobierno avanza con retenciones en billeteras virtuales?
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) decidió incluir estos movimientos dentro del régimen de control y retención del Impuesto a los Ingresos Brutos debido al incremento de flujo de dinero mediante billeteras virtuales.
La medida busca evitar la evasión y equilibrar la recaudación, pero también podría generar confusión entre los usuarios particulares que no tienen actividad económica registrada y que, aun así, podrían aparecer en el padrón.
