Malas noticias sobre la variante Frankenstein del COVID en Argentina

Asimismo, el aumento de la circulación de la variante Frankenstein del COVID quedó reflejado en los datos del Laboratorio Nacional de Referencia de SARS-CoV-2, Influenza y otros virus respiratorios, Servicio Virosis Respiratorias del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán".

El laboratorio realizó la secuenciación de 119 virus detectados a partir de muestras recolectadas por los laboratorios integrantes de la Red Nacional de Virus Respiratorios.

Las muestras provenían de 16 jurisdicciones: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Observaron que el 54,8% correspondió a variantes no clasificadas como VOI/VUM, seguido por la variante XFG con un 30% y LP.8.1 con un 14,4%.

¿Qué síntomas tiene la nueva variante de COVID?

Se ha dicho que, a diferencia de otras variantes, XFG tiene un posible signo diferencial: la ronquera o voz áspera, sin embargo, expertos creen que falta investigación científica que respalde esto.

En ese sentido, he aquí los síntomas del COVID que no se deben pasar desapercibidos:

Dolor de garganta

Fiebre o escalofríos

Tos seca

Dificultad para respirar o falta de aire

Congestión o secreción nasal

Pérdida del gusto o del olfato

Fatiga

Malestar general

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Náuseas o vómitos

Diarrea

¿Qué hacer si tienes estos síntomas? El Ministerio de Salud de Argentina detalla que, "ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria (...) con fiebre o síntomas que dificulten las actividades habituales, lo recomendado es quedarse en casa y evitar estar en contacto con otras personas, hasta sentirse mejor y que hayan pasado al menos 24 horas desde la desaparición de la fiebre".

Asimismo, en caso de convivir con otras personas, de ser posible, la persona con los síntomas debe realizar un aislamiento dentro del hogar.

Finalmente, hay que destacar que la OMS puso bajo monitoreo a la variante Frankenstein del COVID el 25 de junio de 2025 y que, en uno de sus últimos informes, ha asegurado que la variante XFG del COVID no representa riesgos adicionales para la salud pública en comparación con otras variantes del SARS-CoV-2 actualmente en circulación.

