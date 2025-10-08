Insoportable Donald Trump, tiene menos paz que Javier Milei: Ofensiva en Chicago

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!", escribió Trump.

ICE es el acrónimo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense.

Embed Chicago Mayor Brandon Johnson just signed an order making city property off-limits to ICE. As federal troops deploy to Chicago, this is a bold stand for accountability and human rights. No city should ever be turned into a battleground for political power. pic.twitter.com/5qI3Mr8Khh — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 7, 2025

Zona Libre de ICE

El alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que crea una "Zona Libre de ICE" que prohíbe a los agentes federales de inmigración utilizar propiedad de la ciudad en sus operaciones.

"Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ir a ningún lado", posteó en las redes sociales.

Pritzker, posible candidato presidencial demócrata para 2028, también afirmó que no cederá. "Trump ahora exige el arresto de los representantes electos que controlan su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?".

Trump ha prometido utilizar su poder federal para atacar a sus enemigos.

Pero un juez federal falló que el ICE había violado un acuerdo de 2022 que limita la capacidad de la agencia en varios estados del Medio Oeste para arrestar inmigrantes sin orden judicial. Esta decisión podría limitar algunas de las tácticas agresivas adoptadas por el ICE desde que Trump regresó a la Presidencia.

La Guardia Nacional dijo que 200 soldados de Texas y 300 de Illinois se habían reunido en el área de Chicago, listos para proteger al personal federal, incluidos los agentes de ICE, y la propiedad federal en la ciudad.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el miércoles encontró que la mayoría de los estadounidenses se oponen al despliegue doméstico de tropas sin una amenaza externa.

Embed These ICE agents are out of control in Chicago. This one’s aiming a loaded weapon at a woman just for filming him as he hunts immigrants in broad daylight. This shit is beyond fucked up—and it’s only a matter of time before one of these losers pulls the trigger. pic.twitter.com/B2udLCReKI — Mike Nellis (@MikeNellis) October 7, 2025

"Bufones trastornados"

Cuando se le preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, qué crímenes creía el Presidente que habían cometido Pritzker y Johnson, no identificó ninguno, pero dijo que "tienen sangre en sus manos".

Luego señaló los informes del Departamento de Policía de Chicago de que al menos 5 personas murieron y 25 recibieron disparos durante el fin de semana.

“En lugar de tomar medidas para detener el crimen, estos bufones trastornados por Trump prefieren permitir que la violencia continúe y atacar al Presidente por querer ayudar a que su ciudad vuelva a ser segura”, dijo Jackson.

Trump ha calificado a Chicago como un "infierno" de delincuencia, a pesar de que las estadísticas policiales muestran descensos significativos en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.

Embed An incompetent Mayor. A delusional Governor. Chicago is in chaos, and the American people are paying the price.



Chicago doesn't need political spin—it needs HELP. pic.twitter.com/INR42XBdqA — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025

Traducción: Un alcalde incompetente. Un gobernador delirante. Chicago es un caos, y el pueblo estadounidense está pagando las consecuencias. Chicago no necesita manipulación política: necesita AYUDA.

-----------------

Una mujer en Chicago recibió un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza durante el fin de semana tras ser acusada junto a un hombre de usar sus vehículos para agredir y luego acorralar el vehículo del agente. El agente salió del vehículo y disparó cinco veces contra Marimar Martínez, de 30 años.

Martínez y Anthony Ruiz, de 21 años, están acusados de agredir violentamente a un agente federal y se ordenó su liberación el lunes 06/10 en espera de juicio. El abogado de Martínez, Christopher Parente, afirmó que las imágenes de la cámara corporal contradicen la versión del gobierno federal sobre sus acciones.

Embed No es la Alemania nazi de 1938.

Es Chicago, EEUU.

Agentes del ICE en una cacería humana.

La Gestapo de Trump. pic.twitter.com/h55YKmpXV7 — Noticias del otro lado (@LadoNoticias) October 6, 2025

El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones penales este año contra el senador de California, Adam Schiff; la fiscal general de Nueva York, Letitia James; y el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se postula a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Los 3, demócratas, han negado haber actuado mal y afirman que las investigaciones tienen motivaciones políticas.

Pritzker, uno de los críticos más acérrimos de Trump, ha calificado al Presidente de "aspirante a dictador", comparando su liderazgo con el del presidente ruso Vladimir Putin.

El gobernador ha insinuado que Trump, quien ha amenazado a Chicago con una fuerza apocalíptica, padece demencia senil.

Embed Marimar Martínez y Anthony Ruiz, los dos sospechosos arrestados por atacar a agentes de ICE con sus vehículos en Chicago, fueron puestos en libertad hasta el juicio porque "no representan un riesgo de fuga". Esto no es inventable. pic.twitter.com/5vEdNMM7U3 — SR490 (@shamrock_490) October 8, 2025

-------------------------------------

