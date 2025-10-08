EXPLOTÓ MUY RÁPIDO
OpenAI inventó su propio TikTok, pero paga cada video de su bolsillo y pierde millones
La plataforma de OpenAI Sora 2 cuesta 1US$ por video y los usuarios generan 100 al día: el modelo que desafía la lógica comercial. El TikTok del futuro.
De hecho acá te hablamos de la app: Fue demasiado poder: OpenAI estrenó Sora 2 y le llovieron demandas millonarias por copyright
El negocio al revés para OpenAI
La nueva app de OpenAI explotó en las tiendas de aplicaciones, pero arrastra un problema gigante: le cuesta a la empresa aproximadamente 1 dólar en potencia de procesamiento por cada video generado. Los usuarios pueden crear hasta 100 videos diarios de forma gratuita. Hacé la cuenta: son pérdidas millonarias mientras la plataforma permanece solo por invitación.
A diferencia de las redes tradicionales, donde los usuarios crean contenido gratis y las empresas ganan con publicidad, Sora invierte la ecuación. La compañía paga cada video que sus usuarios generan. Los códigos de invitación se convirtieron en mercancía codiciada, vendiéndose entre 5 y 35 dólares en eBay. Detrás de Sora viene Gemini de Google, que también explota con su generador "Nano Banana".
Pero investigadores de Google DeepMind descubrieron algo revolucionario: estos modelos de video son "razonadores de cero disparos". Podés darles un sudoku sin terminar y lo completan. Mostrarles manos robóticas con un frasco y generan el video de cómo abrirlo. Resuelven problemas visuales sin entrenamiento específico.
La apuesta que puede cambiarlo todo
Los modelos de video funcionan eliminando progresivamente el caos visual hasta ordenarlo según la instrucción recibida. Esta capacidad los convierte en herramientas de propósito general para resolver cualquier desafío visual. En 2022, investigadores afirmaron que los grandes modelos de lenguaje eran "razonadores de disparo cero". Seis meses después llegó ChatGPT y empezó el boom de la IA.
Ahora se espera que los modelos de video maduren con entusiasmo similar. La fase deficitaria de Sora podría convertirse en una nota al pie anecdótica, o en un desastre financiero monumental.
----------------------------------------------------------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar
Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?
Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo
La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo