OpenAI inventó su propio TikTok, pero paga cada video de su bolsillo y pierde millones

La apuesta que puede cambiarlo todo

Los modelos de video funcionan eliminando progresivamente el caos visual hasta ordenarlo según la instrucción recibida. Esta capacidad los convierte en herramientas de propósito general para resolver cualquier desafío visual. En 2022, investigadores afirmaron que los grandes modelos de lenguaje eran "razonadores de disparo cero". Seis meses después llegó ChatGPT y empezó el boom de la IA.

Embed - Sora 2 Ai Videos Are Getting Out of Hand

Ahora se espera que los modelos de video maduren con entusiasmo similar. La fase deficitaria de Sora podría convertirse en una nota al pie anecdótica, o en un desastre financiero monumental.

