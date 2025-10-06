OpenAI apuesta todo por AMD y se mete de lleno en la guerra de chips

OpenAI cerró un acuerdo estratégico con AMD para adquirir chips por un valor estimado de decenas de miles de millones de dólares, en un movimiento que no solo busca fortalecer su capacidad de procesamiento, sino también consolidar su posición como líder en la industria de inteligencia artificial (IA).
La startup con sede en San Francisco, creadora de ChatGPT, anunció este lunes 06/10, que comprará procesadores de AMD con un consumo energético total de 6 gigavatios, equivalente a la demanda eléctrica promedio de países como Singapur. Aunque no se reveló la cifra exacta de la operación, ejecutivos de OpenAI estiman que poner en marcha 1 GW de capacidad cuesta alrededor de US$ 50.000 millones, de los cuales dos tercios corresponden a chips y a la infraestructura necesaria.
El acuerdo incluye una opción para que OpenAI adquiera hasta 160 millones de acciones de AMD a un precio simbólico de US$ 0,01, siempre que se cumplan ciertos objetivos, lo que podría traducirse en una participación de aproximadamente el 10 % del fabricante de chips, valorado actualmente en US$ 270.000 millones. Tras el anuncio, las acciones de AMD subieron un 24 %, cerrando en US$ 203,71 el lunes.
Más inversiones en el sector de IA
Esta alianza se produce poco después de que Nvidia, principal competidor de AMD en el sector, anunciara una inversión de US$ 100.000 millones en OpenAI, con planes para desplegar 10 GW de nueva capacidad de centros de datos. En este contexto, AMD busca posicionarse como una alternativa viable al liderazgo tecnológico de Nvidia, impulsando su chip de próxima generación, el MI450, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2026. OpenAI será uno de los primeros grandes clientes de esta nueva tecnología.
El CEO de OpenAI, Sam Altman, destacó que esta asociación es clave para “crear la capacidad computacional necesaria para alcanzar todo el potencial de la IA”. No obstante, el acuerdo ya generó inquietudes por su complejidad financiera y la creciente dependencia de OpenAI de sus socios estratégicos y del financiamiento externo.
Además del acuerdo con AMD, OpenAI se ha comprometido a adquirir US$ 300.000 millones en potencia de procesamiento de Oracle en los próximos cinco años, y colabora con empresas como SoftBank y Broadcom para desarrollar su propia infraestructura y chips personalizados. En total, la compañía proyecta utilizar 23 GW de nueva capacidad energética, con un costo estimado de más de un billón de dólares.
Pese al crecimiento meteórico de OpenAI desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022 —con ingresos anualizados de US$ 13.000 millones y más de 700 millones de usuarios semanales—, la empresa sigue operando con pérdidas, debido al elevado costo de desarrollo y expansión.
Con estos acuerdos, OpenAI apuesta por un modelo de financiación a largo plazo, apoyándose en el respaldo de gigantes como Nvidia para obtener mejores condiciones crediticias, mientras explora nuevas fuentes de ingresos, como funciones de compras y dispositivos de IA diseñados junto a Jony Ive, exdiseñador de Apple.
Según Jean Hu, directora financiera de AMD, este acuerdo “genera una importante alineación estratégica y valor para los accionistas, tanto para AMD como para OpenAI”.
