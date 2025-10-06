OpenAI apuesta todo por AMD y se mete de lleno en la guerra de chips

Además del acuerdo con AMD, OpenAI se ha comprometido a adquirir US$ 300.000 millones en potencia de procesamiento de Oracle en los próximos cinco años, y colabora con empresas como SoftBank y Broadcom para desarrollar su propia infraestructura y chips personalizados. En total, la compañía proyecta utilizar 23 GW de nueva capacidad energética, con un costo estimado de más de un billón de dólares.

image OpenAI también se comprometió a una inversión de US$ 300.000 millones en Oracle.

Pese al crecimiento meteórico de OpenAI desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022 —con ingresos anualizados de US$ 13.000 millones y más de 700 millones de usuarios semanales—, la empresa sigue operando con pérdidas, debido al elevado costo de desarrollo y expansión.

Con estos acuerdos, OpenAI apuesta por un modelo de financiación a largo plazo, apoyándose en el respaldo de gigantes como Nvidia para obtener mejores condiciones crediticias, mientras explora nuevas fuentes de ingresos, como funciones de compras y dispositivos de IA diseñados junto a Jony Ive, exdiseñador de Apple.

Según Jean Hu, directora financiera de AMD, este acuerdo “genera una importante alineación estratégica y valor para los accionistas, tanto para AMD como para OpenAI”.

