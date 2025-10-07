Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

Cómo blindar tu carrera profesional

Los expertos de OpenAI advierten que la clave está en desarrollar competencias transversales. La creatividad estratégica, el pensamiento crítico y la capacidad de conexión emocional son barreras naturales contra la automatización. Sectores como comercio minorista (56% de reemplazo) o mayorista (53%) ya sufren el embate, pero vos podés anticiparte.

La reconversión laboral no es opcional, es urgente. Invertir en habilidades "blandas", fortalecer tu capacidad de innovación y enfocarte en tareas que requieran juicio humano complejo son las estrategias que marcan la diferencia.

image

La IA puede ser una herramienta poderosa, pero el criterio para usarla sabiamente sigue siendo exclusivamente humano.

