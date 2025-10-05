Inteligencia Artificial en el músculo, duda en el alma: el exoesqueleto que redefine el esfuerzo humano

image Hypershell, el exoesqueleto que optimiza el rendimiento físico creado por la Inteligencia Artificial

La X Ultra incorpora inteligencia artificial que ajusta la asistencia en tiempo real de acuerdo con los movimientos del usuario. Dispone de 12 modos de terreno —entre ellos caminar, correr, ciclismo, nieve, dunas, subida, bajada, montaña y escaleras—, así como tres modos de potencia (Eco, Hyper y Fitness). Además, un modo de descenso reduce el impacto en las rodillas.

El control puede realizarse mediante botones integrados, la aplicación móvil Hypershell+ o un Apple Watch. Los algoritmos del sistema aprenden la forma de andar del usuario y modulan la potencia para optimizar el esfuerzo.

Pruebas independientes de la firma suiza SGS verificaron que el exoesqueleto reduce el esfuerzo físico hasta un 22% al caminar y un 39% al andar en bicicleta, con una disminución de la frecuencia cardíaca de hasta el 40%. En pruebas de campo, el dispositivo mantuvo un 52% de batería tras cuatro horas de uso en modo Eco al 40%, con una frecuencia cardíaca promedio de 86 latidos por minuto, apenas 25 por encima del reposo.

Según su creador, Kelvin Sun, la intención de Hypershell es ampliar la movilidad y la resistencia física de las personas aplicando tecnología de asistencia inteligente a la exploración y el ocio. Su desarrollo se inscribe en la expansión global del mercado de dispositivos wearables, que alcanzó ingresos de 84 mil millones de dólares en 2024 y podría superar los 186 mil millones para 2030, según Grand View Research.

Quizás lo que buscamos al escalar no sea sólo llegar a la cima, sino confirmar de qué estamos hechos cuando el cuerpo tiembla y la mente duda. Tal vez por eso resistimos a usar tecnologías que alivian el esfuerzo: porque, en el fondo, tememos que un camino más fácil nos robe la verdad de nuestro propio ascenso.

