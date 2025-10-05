¿Hasta qué punto vencer el cansancio con inteligencia Artificial y tecnología es vencernos a nosotros mismos?Hypershell X Ultra promete llevarnos más lejos y con menos esfuerzo, pero plantea una pregunta esencial: si la escalada cotidiana deja de desafiarnos, ¿seguimos conquistando cumbres o sólo aprendemos a rendirnos con estilo?
TECNOÉTICA: LA HUMANA RESISTENCIA
Inteligencia Artificial en el músculo, duda en el alma: el exoesqueleto que redefine el esfuerzo humano
Hypershell X Ultra ofrece asistencia con Inteligencia Artificial para ampliar la resistencia física: Si la tecnología reduce el esfuerzo ¿Dónde queda el mérito?
En reciente artículo, el Financial Times presenta la experiencia de un escalador profesional que se atreve a arrojarse desde su propio ego para abrazar la experiencia performativa y ética de "dejarse ayudar" por la IA hecha robótica, mediante el uso de un exoesqueleto inteligente.
Origen, tecnología y especificaciones del exoesqueleto
Hypershell X Ultra es un exoesqueleto diseñado para actividades al aire libre, desarrollado por una startup de Shanghái fundada en 2021. La compañía, originalmente dedicada a la robótica aplicada a la rehabilitación médica, lanzó su primer modelo comercial en enero de 2025 y presentó su versión insignia, la X Ultra, en septiembre del mismo año.
El dispositivo pesa 1,8 kilos y está fabricado con fibra de carbono y aleación de titanio, materiales que le otorgan resistencia y ligereza. Cuenta con certificación IP54, lo que garantiza su funcionamiento bajo condiciones de polvo, lluvia o nieve. Su sistema motriz, denominado M-One Ultra, ofrece una potencia máxima de 1.000 vatios —equivalente a 1,3 caballos de fuerza— y una eficiencia energética superior al 90%.
La autonomía varía según el nivel de asistencia: en modo Eco (30%) alcanza hasta 30 kilómetros o 7,5 horas de funcionamiento, mientras que en modo Hyper (100%) llega a 5,3 kilómetros u 80 minutos. La energía proviene de dos baterías de 400 gramos cada una.
La X Ultra incorpora inteligencia artificial que ajusta la asistencia en tiempo real de acuerdo con los movimientos del usuario. Dispone de 12 modos de terreno —entre ellos caminar, correr, ciclismo, nieve, dunas, subida, bajada, montaña y escaleras—, así como tres modos de potencia (Eco, Hyper y Fitness). Además, un modo de descenso reduce el impacto en las rodillas.
El control puede realizarse mediante botones integrados, la aplicación móvil Hypershell+ o un Apple Watch. Los algoritmos del sistema aprenden la forma de andar del usuario y modulan la potencia para optimizar el esfuerzo.
Pruebas independientes de la firma suiza SGS verificaron que el exoesqueleto reduce el esfuerzo físico hasta un 22% al caminar y un 39% al andar en bicicleta, con una disminución de la frecuencia cardíaca de hasta el 40%. En pruebas de campo, el dispositivo mantuvo un 52% de batería tras cuatro horas de uso en modo Eco al 40%, con una frecuencia cardíaca promedio de 86 latidos por minuto, apenas 25 por encima del reposo.
Según su creador, Kelvin Sun, la intención de Hypershell es ampliar la movilidad y la resistencia física de las personas aplicando tecnología de asistencia inteligente a la exploración y el ocio. Su desarrollo se inscribe en la expansión global del mercado de dispositivos wearables, que alcanzó ingresos de 84 mil millones de dólares en 2024 y podría superar los 186 mil millones para 2030, según Grand View Research.
Conflicto
Quizás lo que buscamos al escalar no sea sólo llegar a la cima, sino confirmar de qué estamos hechos cuando el cuerpo tiembla y la mente duda. Tal vez por eso resistimos a usar tecnologías que alivian el esfuerzo: porque, en el fondo, tememos que un camino más fácil nos robe la verdad de nuestro propio ascenso.
