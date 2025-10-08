Mundial Sub 20: cuándo juega la Selección Argentina vs México por 4tos. de final

Nigeria nunca pudo hacer pie y las posibilidades que tuvo fueron demasiado esporádicas y, si bien generaron algún susto, no le impidieron a la Argentina dominar el partido como más le gusta: con la pelota.

Además del gol de Sarco, Carrizo a los 23´y a los 53, y Silvetti a los 66´, sellaron la goleada de la Selección en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Selección Argentina vs. México: los cuartos de final del Mundial Sub 20

El siguiente desafío será ante México, que viene de despachar al local Chile por 4 a 1 en octavos de final. Placente ya lo anticipó, en declaraciones luego de la victoria: "Se viene un partido muy difícil, México es un buen equipo".

El partido entre la Selección Argentina y México será el próximo sábado 11/10 a las 20 hs.

