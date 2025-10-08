El Mundial Sub 20 tiene a la Selección Argentina en cuartos de final. El combinado nacional se llevó puesta a Nigeria y no le dio ninguna posibilidad en el duelo de octavos. Ahora, el próximo rival será la dura selección de México.
TRAS LA GOLEADA A NIGERIA
Mundial Sub 20: cuándo juega la Selección Argentina vs México por 4tos. de final
La Selección está en cuartos de final del Mundial Sub 20 tras arrollar a Nigeria por 4 a 0 en octavos de final. Próxima parada: México.
El equipo de Diego Placente tuvo una actuación superlativa ante quien se presentaba como un "cuco" del Mundial Sub 20. Principalmente por el poderío físico de la selección nigeriana, teniendo en cuenta la diferencia que existe entre los africanos y los argentinos.
El entrenador de la Selección Argentina había planteado un partido pensando en contrarrestar esas fortalezas del rival. "El rival de mañana va a ser muy físico, así que entrenamos un poco más el táctico pensando en no dejarle tanto las contras, en ser un equipo corto", le contaba a la prensa Diego Placente en el día de ayer.
Lo cierto es que más allá de los recaudos, el combinado nacional borró de la cancha a Nigeria desde el primer minuto. No es un simbolismo sino algo estrictamente literal. Al minuto 01:06 de partido, Alejo Sarco abrió el marcador para la Albiceleste, y a partir de ahí todo se hizo más sencillo. "Tenemos mucha garra y somos como hermanos adentro de la cancha", dijo el chico surgido de Vélez que ahora juega en el Bayer Leverkusen.
Nigeria nunca pudo hacer pie y las posibilidades que tuvo fueron demasiado esporádicas y, si bien generaron algún susto, no le impidieron a la Argentina dominar el partido como más le gusta: con la pelota.
Además del gol de Sarco, Carrizo a los 23´y a los 53, y Silvetti a los 66´, sellaron la goleada de la Selección en los cuartos de final del Mundial Sub 20.
Selección Argentina vs. México: los cuartos de final del Mundial Sub 20
El siguiente desafío será ante México, que viene de despachar al local Chile por 4 a 1 en octavos de final. Placente ya lo anticipó, en declaraciones luego de la victoria: "Se viene un partido muy difícil, México es un buen equipo".
El partido entre la Selección Argentina y México será el próximo sábado 11/10 a las 20 hs.