Corredores Viales Mercosur: 7 oferentes para la primera etapa

En un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas del Mercosur a los nuevos operadores. Tendrán concesión con esquema de peajes.

08 de octubre de 2025 - 18:15
Intensas tareas de reparación esperan los tramos licitados

El miércoles (08/10) siete oferentes se presentaron para la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, trayecto de casi 700 kilómetros.

Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales. Abarcan 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes

Termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado

Rutas del Mercosur tendrán nuevos concesionarios y casi obligadas obras de reparación

Autovía Construcciones y Servicios S.A.

Coyserv S.A.

Obring S.A.

Rovella Carranza S.A.

Panedile Argentina y

Benito Roggio e hijos S.A.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó desde Washington

El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas

Genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje

La denominada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril pasado, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay y se trata de un corredor clave para el comercio internacional.

La apertura del concurso se hizo a principios de junio y el Gobierno cambió dos veces la fecha de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto; luego paso para el 8 de septiembre y finalmente fue fijada para este miércoles.

Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.

