Corredores Viales Mercosur: 7 oferentes para la primera etapa

720 Rutas del Mercosur tendrán nuevos concesionarios y casi obligadas obras de reparación

Quienes son los interesados

Las ofertas fueron presentadas por

Autovía Construcciones y Servicios S.A.

Coyserv S.A.

Obring S.A.

Rovella Carranza S.A.

Panedile Argentina y

Benito Roggio e hijos S.A.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó desde Washington

El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas

En ese contexto acotó

Genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje Genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje

La denominada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril pasado, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay y se trata de un corredor clave para el comercio internacional.

La apertura del concurso se hizo a principios de junio y el Gobierno cambió dos veces la fecha de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto; luego paso para el 8 de septiembre y finalmente fue fijada para este miércoles.

Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo