El Mercosur selló un tratado de libre comercio con la EFTA

El Mercosur selló este martes (16/9) en Río de Janeiro un tratado de libre comercio con la EFTA, bloque europeo integrado por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. El acuerdo, que llevó más de ocho años de negociaciones y 14 rondas formales, crea una de las áreas comerciales más relevantes del mundo emergente, con un mercado de casi 300 millones de consumidores y un PBI superior a los US$4,3 billones.
La firma se concretó en medio de la visita oficial del presidente Javier Milei a Paraguay, junto a su par, Santiago Peña, y fue confirmada a través de un comunicado de la Cancillería argentina.
Acceso a mercados y beneficios arancelarios
El convenio prevé que más del 97% de las exportaciones de ambos bloques obtendrán mejoras sustanciales en el acceso a mercados. Esto implica reducción de aranceles, modernización aduanera y una mayor seguridad jurídica para el comercio bilateral.
El Ministerio de Economía de Suiza destacó que el acuerdo permitirá a sus empresas un ahorro anual de 155 millones de francos suizos (cerca de US$197 millones) en concepto de aranceles en operaciones con el Mercosur.
Alcance integral del tratado
La Cancillería subrayó que se trata de un Tratado de Libre Comercio integral, que incluye:
- Bienes y servicios
- Inversiones
- Propiedad intelectual
- Compras públicas
- Competencia y reglas de origen
- Defensa comercial y medidas sanitarias y fitosanitarias
- Obstáculos técnicos al comercio
- Solución de controversias
- Comercio y desarrollo sostenible
Este enfoque amplio busca no solo facilitar el intercambio de productos, sino también crear un marco estable y moderno que fomente inversiones y reduzca trabas regulatorias.
Proceso negociador y actores clave
Las conversaciones comenzaron en julio de 2017 en Buenos Aires y se intensificaron en 2024, con tres rondas presenciales en la capital argentina y múltiples encuentros virtuales.
En representación del Mercosur participaron Gerardo Werthein (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay) y Patricia Frutos (Paraguay). Por parte de la EFTA, firmaron el vicepresidente suizo Guy Parmelin, la ministra noruega Cecilie Myrseth, el islandés Logi Már Einarsson y el embajador de Liechtenstein Frank Buechel.
El camino hacia la ratificación
El acuerdo deberá ahora pasar por los parlamentos nacionales para su ratificación. El gobierno suizo ya confirmó que someterá el texto al debate legislativo. Una vez aprobado por todas las partes, entrará en vigor y comenzará a regir la eliminación progresiva de aranceles.
Impacto esperado para la región
Para el Mercosur, el tratado representa la posibilidad de diversificar destinos de exportación más allá de Estados Unidos, China y la Unión Europea. También ofrece una plataforma para que empresas regionales accedan a mercados de alto poder adquisitivo con condiciones preferenciales.
El desafío, según advierten economistas, será la capacidad competitiva de las economías sudamericanas, que deberán enfrentar a productores europeos con altos estándares tecnológicos y ambientales.
