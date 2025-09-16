El Mercosur selló un tratado de libre comercio con la EFTA

Bienes y servicios

Inversiones

Propiedad intelectual

Compras públicas

Competencia y reglas de origen

Defensa comercial y medidas sanitarias y fitosanitarias

Obstáculos técnicos al comercio

Solución de controversias

Comercio y desarrollo sostenible

Este enfoque amplio busca no solo facilitar el intercambio de productos, sino también crear un marco estable y moderno que fomente inversiones y reduzca trabas regulatorias.

Proceso negociador y actores clave

Las conversaciones comenzaron en julio de 2017 en Buenos Aires y se intensificaron en 2024, con tres rondas presenciales en la capital argentina y múltiples encuentros virtuales.

En representación del Mercosur participaron Gerardo Werthein (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay) y Patricia Frutos (Paraguay). Por parte de la EFTA, firmaron el vicepresidente suizo Guy Parmelin, la ministra noruega Cecilie Myrseth, el islandés Logi Már Einarsson y el embajador de Liechtenstein Frank Buechel.

El camino hacia la ratificación

El acuerdo deberá ahora pasar por los parlamentos nacionales para su ratificación. El gobierno suizo ya confirmó que someterá el texto al debate legislativo. Una vez aprobado por todas las partes, entrará en vigor y comenzará a regir la eliminación progresiva de aranceles.

Impacto esperado para la región

Para el Mercosur, el tratado representa la posibilidad de diversificar destinos de exportación más allá de Estados Unidos, China y la Unión Europea. También ofrece una plataforma para que empresas regionales accedan a mercados de alto poder adquisitivo con condiciones preferenciales.

El desafío, según advierten economistas, será la capacidad competitiva de las economías sudamericanas, que deberán enfrentar a productores europeos con altos estándares tecnológicos y ambientales.

Sin embargo, la Cancillería enfatizó que el acuerdo se enmarca en un entendimiento de desarrollo sostenible, lo que supone reglas equilibradas en materia de comercio y medioambiente.

