Crece la preocupación por una estafa que nadie logra identificar

En su versión presencial, los estafadores operan con dos teléfonos móviles sincronizados entre sí. Uno de ellos se acerca disimuladamente a la víctima para captar el token de pago sin contacto que emite su tarjeta o celular. Simultáneamente, ese código viaja en tiempo real hacia el segundo teléfono, que está posicionado frente a un terminal de cobro en otro sitio, completando así la transacción falsa. Todo sucede en cuestión de segundos. El robo ocurre en silencio, sin dejar rastros evidentes en el momento.

Ahora bien, la alternativa remota comienza con una estrategia más tradicional pero igualmente efectiva: el engaño telefónico. Un supuesto representante del banco o de la empresa emisora de tu tarjeta te contacta con una excusa convincente —verificar movimientos sospechosos, actualizar datos de seguridad, validar tu identidad— y te persuade de instalar una aplicación en tu teléfono. La app, obviamente, es falsa. Una vez instalada, te solicita que acerques tu tarjeta al celular para completar la "validación". En ese preciso instante, la aplicación maliciosa captura el token de tu tarjeta y lo reenvía automáticamente al dispositivo del estafador, quien lo utiliza para realizar compras en otro terminal.

"Esta estafa demuestra cómo los criminales saben bien las debilidades del sistema para explotarlo a su favor y crear un fraude sin necesidad de hackear otros dispositivos", expresó Anderson Leite, investigador de Seguridad en Kaspersky. "Nuestro análisis demostró que, incluso con las capas de seguridad existentes, la creatividad de los atacantes permitió interceptar y reenviar datos de tarjetas", cerró diciendo.

image “Toque fantasma”, nueva estafa.

Qué hacer para evitar esta estafa

No obstante, lo que vuelve particularmente peligrosa a esta metodología es que no deja huellas inmediatas ni requiere violar sistemas complejos. Los criminales explotan las funcionalidades legítimas de la tecnología y las manipulan a su favor. Por eso, ante esta amenaza creciente, conviene mantener los ojos bien abiertos, desconfiar de llamados inesperados, evitar instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales y, sobre todo, mantenerse alerta en espacios concurridos donde alguien pueda aproximarse demasiado con su celular.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

La película donde nadie está seguro y todo puede pasar

Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral

El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire

Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio