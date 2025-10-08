Un grupo de científicos de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) acaba de lograr algo que parecía sacado de la ciencia ficción: crear óvulos funcionales a partir de células de piel humana. El hallazgo promete dar esperanza a millones de personas que no pueden tener hijos por problemas de infertilidad.
CHAU INFERTILIDAD
Increíble: científicos logran crear óvulos humanos funcionales a partir de células de piel común
Un equipo de científicos demostró que es posible convertir células cutáneas en óvulos capaces de generar embriones humanos viables. Lo cambia todo.
El equipo está liderado por Nuria Martí Gutiérrez, Paula Amato y Shoukhrat Mitalipov, quienes detallaron su revolucionario trabajo en la revista académica Nature Communications. La Dra. Amato es profesora de obstetricia y ginecología, mientras que Mitalipov dirige el Centro de Células Embrionarias y Terapia Génica de la OHSU. Martí Gutiérrez, la primera firmante del estudio, trabajó en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, España, hasta que fue despedida en un expediente de regulación de empleo.
¿Cómo funciona la técnica revolucionaria? Los científicos lo explican
El proceso combina dos tipos fundamentales de división celular que hasta ahora funcionaban por separado. La mitosis genera dos células genéticamente idénticas a partir de una sola célula, siendo la base del crecimiento celular en cualquier organismo vivo. Por su parte, la meiosis está relacionada con la formación de espermatozoides y óvulos en la reproducción sexual, permitiendo reducir a la mitad el número de cromosomas.
En este caso, los investigadores fusionaron ambos procesos. El resultado son embriones con cromosomas aportados por ambos progenitores, como sucede en la reproducción natural. La diferencia es que todo ocurre en un laboratorio, sin necesidad de óvulos naturales.
¿Para qué sirve este avance?
La nueva técnica abre caminos insospechados para tratar la infertilidad en mujeres con edad avanzada o que no pueden producir óvulos viables por tratamientos contra el cáncer u otras causas médicas. Miles de mujeres que pasaron por quimioterapia o radioterapia perdieron su capacidad reproductiva. Para ellas, este método podría significar una segunda oportunidad.
Pero además, ofrece algo sin precedentes: permitiría que parejas de mujeres tengan un hijo genéticamente emparentado con ambas. Una de ellas podría aportar un óvulo creado a partir de sus células de piel, mientras que la otra gesta al bebé.
El proceso de gametogénesis in vitro —la formación de gametos fuera del cuerpo— podría convertirse en una solución real para millones de personas en todo el mundo que hoy no tienen opciones de tener hijos biológicos propios.
Falta esperar una década, pero el futuro llegó
Aunque los resultados son prometedores, los investigadores advirtieron que esto es solo una demostración del concepto. Habrá que esperar al menos una década para desarrollar un tratamiento clínico seguro y efectivo que pueda aplicarse en humanos de forma masiva.
Sin embargo, representa un primer paso decisivo hacia una nueva era en la reproducción asistida. La posibilidad de convertir cualquier célula del cuerpo en un óvulo funcional rompe todas las barreras conocidas hasta ahora en medicina reproductiva.
El estudio ya generó debate en la comunidad científica internacional y se espera que otros laboratorios intenten replicar los resultados. De confirmarse su eficacia y seguridad, estaríamos ante uno de los avances médicos más importantes del siglo XXI.
