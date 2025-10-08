Increíble: científicos logran crear óvulos humanos funcionales a partir de células de piel común

¿Para qué sirve este avance?

La nueva técnica abre caminos insospechados para tratar la infertilidad en mujeres con edad avanzada o que no pueden producir óvulos viables por tratamientos contra el cáncer u otras causas médicas. Miles de mujeres que pasaron por quimioterapia o radioterapia perdieron su capacidad reproductiva. Para ellas, este método podría significar una segunda oportunidad.

Pero además, ofrece algo sin precedentes: permitiría que parejas de mujeres tengan un hijo genéticamente emparentado con ambas. Una de ellas podría aportar un óvulo creado a partir de sus células de piel, mientras que la otra gesta al bebé.

image De esta forma, ambas contribuirían biológicamente al nacimiento. Esto cambiaría completamente las opciones disponibles para parejas lesbianas que hoy dependen de donantes anónimos.

El proceso de gametogénesis in vitro —la formación de gametos fuera del cuerpo— podría convertirse en una solución real para millones de personas en todo el mundo que hoy no tienen opciones de tener hijos biológicos propios.

Falta esperar una década, pero el futuro llegó

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores advirtieron que esto es solo una demostración del concepto. Habrá que esperar al menos una década para desarrollar un tratamiento clínico seguro y efectivo que pueda aplicarse en humanos de forma masiva.

image

Sin embargo, representa un primer paso decisivo hacia una nueva era en la reproducción asistida. La posibilidad de convertir cualquier célula del cuerpo en un óvulo funcional rompe todas las barreras conocidas hasta ahora en medicina reproductiva.

El estudio ya generó debate en la comunidad científica internacional y se espera que otros laboratorios intenten replicar los resultados. De confirmarse su eficacia y seguridad, estaríamos ante uno de los avances médicos más importantes del siglo XXI.

Más contenido en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco