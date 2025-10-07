No se puede creer: Hallaron un pilar de 12.000 años con rostro humano en Turquía

image

Según el Ministerio de Cultura turco, este hallazgo no solo demuestra la habilidad técnica de las sociedades neolíticas, sino también su capacidad de abstracción y autorrepresentación.

Los investigadores interpretaban estos pilares como símbolos abstractos de seres humanos, pero ahora tienen evidencia directa de esa hipótesis.

¿Qué significa para la historia de la humanidad?

El descubrimiento refuerza la teoría de que estas estructuras tenían un rol simbólico y espiritual mucho más complejo de lo que se pensaba. Por primera vez, los monolitos parecen representar la forma humana de manera personalizada y directa, un salto clave en el desarrollo del pensamiento artístico, simbólico y religioso de la humanidad primitiva.

Ersoy destacó que "este artefacto encontrado en Karahantepe ilumina la historia de la humanidad como el primer ejemplo del hombre neolítico tallándose a sí mismo en una columna con forma de T". La frase resume la magnitud del hallazgo: no se trata solo de arte, sino de autoconciencia.

image El sitio de Karahantepe, junto con Göbekli Tepe, constituye uno de los complejos arquitectónicos más antiguos conocidos por la humanidad, anteriores incluso a Stonehenge y las pirámides de Egipto.

Los expertos consideran que esta representación facial marca un punto de inflexión en la evolución del simbolismo humano. Antes de este descubrimiento, se asumía que las sociedades neolíticas tenían representaciones más abstractas de la figura humana. Ahora, la evidencia muestra que ya en aquella época remota existía la intención clara de crear imágenes reconocibles del rostro humano.

Estos lugares desafían la narrativa tradicional sobre el desarrollo de la civilización y demuestran que nuestros ancestros eran mucho más sofisticados de lo imaginado.

