'Panic Show' del Congreso a Milei: Embestida contra DNU, Espert, Francos y Karina Milei

Javier Milei ante un Congreso que le viene propinando varias derrotas en el 2025.

Expectativa en la Cámara de Diputados. La oposición va contra los DNU, Espert, Francos y Karina Milei. LLA intenta controlar daños y restar votos.

8 de octubre de 2025 - 12:03

EN VIVO

Quizás es una de las últimas pulseadas legislativas entre Milei y la oposición antes de las elecciones del 26/10: la cámara de Diputados sesiona para regular los DNU, tratar el caso Espert y las interpelaciones a Francos y a Karina Milei además del proyecto de los gobernadores para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos.

La oposición impulsó esta sesión la semana pasada para remover a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda pero, tras la dimisión del economista, los opositores se concentraron en la expulsión del legislador mediante 3 proyectos. El problema que tienen los opositores es que la expulsión de Espert no tiene dictamen de comisión y necesita dos tercios para incluirse en el temario de la sesión, un número que se alcanzó para rechazar vetos de Milei pero que ahora no es seguro que se consiga.

Además, desde LLA amenazan con responder pidiendo la expulsión del diputado camporista Emiliano Estrada, imputado por peculado y abuso de autoridad.

Luego, se debatirán las interpelaciones contra Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos, y el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. La interpelación al jefe de Gabinete es por la decisión de promulgar la ley de emergencia en discapacidad sin presupuesto. En cuanto a la interpelación de Karina Milei y el ministro de Salud es por el Andisgate y los audios de Diego Spagnuolo. En tanto, los opositores intentarán convertir en ley el nuevo régimen de DNU que limita su uso por parte del Poder Ejecutivo.

Pichetto sobre la Ley de DNU: "No es contra el Gobierno de Milei, sino que es un modelo agotado"

"Este modelo del DNU está agotado; es imprescindible recuperar el marco democrático y de debate de este Congreso", argumentó Miguel Ángel Pichetto sobre el debate del proyecto de ley para limitar los DNU al Gobierno.

"Hay que salir del conflicto y el caos y recuperar el debate democrático. Es imprescendible que el Gobierno asuma como un escenario e instrumento positivo", consideró.

En ese sentido, aseguró que el debate sobre las atribuciones que tiene el Gobierno por ley y sobre los DNU: "cuando se usan indiscriminadamente, provoca una lesión enorme a todo el sistema institucional".

"Me parece que es oportuna esta sanción; de lo contrario va a haber una democracia de conflicto".

image
Los curiosos carteles del kirchnerismo para chicanear a Espert y a LLA

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, llevó al recinto un curioso cartel para chicanear al oficialismo: “Narcotráfico nunca más”, se lee en el cartel, que hace referencia al escándalo que protagoniza José Luis Espert y su presunto vínculo con un hombre acusado de narcotraficante.

image
Leopoldo Moreau disparó contra el ministro Luis Caputo por no asistir al Congreso

"El industricidio se extiende como una mancha de aceite, la pobreza subsidia a los ricos, el desempleo está a la vuelta de la esquina para muchos, las reservas se transforman en cenizas, en los últimos 48 se quemaron más de 700 millones para sostener el tipo de cambio", dijo el diputado nacional Leopoldo Moreau, y disparó contra el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

"El ministro de Economía hace una semana está en USA rindiéndole informes a quien se ha convertido al presidente titular de este país, a este Estado fallido, porque en eso se está transformando la Argentina, pero hace 22 meses que se lo cita y no quiere venir al Congreso", expresó.

Por último, lamentó la relación de USA con Argentina y aseguró que "está en riesgo la patria".

"Estados Unidos se ha convertido en un eventual tutor de la Argentina. Se habla de dolarización y eso significa la destrucción de muchas cosas, y significaría la posibilidad de que el narcotráfico tenga a su disposición una moneda para hacer transacciones fácilmente", sentenció.

"Tienen que venir los funcionarios a rendir cuentas, porque por más que se escondan la realidad los va a sobrepasar". "Tienen que venir los funcionarios a rendir cuentas, porque por más que se escondan la realidad los va a sobrepasar".

image
Martín Menem respondió las acusaciones sobre "apretar diputados en los pasillos" del Congreso

Luego de que a través de su cuenta de X, el diputado Facundo Manes denunciara amenazas por parte de Martín Menem, se sumó al reclamo el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre), quien acusó Menem de “apretar diputados”.

“Le dijo que si había quorum empieza una operación de prensa contra él. Se lo dijo a Manes, usted aprieta diputados en los pasillos, no preside el cuerpo”, disparó.

Minutos más tarde, fue el propio Martín Menem quien salió a aclarar la situación, y, a través de X, desmintió a Facundo Manes.

"No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro".

image
Tras el escándalo narco con Fred Machado, José Luis Espert pidió licencia

El libertario José Luis Espert le envió este miércoles 08/10 una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitándole una licencia "por motivos particulares", desde el 8 de octubre hasta el 8 de diciembre del 2025.

image

Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem

Al arranque de la sesión, el diputado nacional Facundo Manes (UCR), denunció, a través de su cuenta de X, que Martín Menem lo amenazó:

"El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos". Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", denunció.

image
Hay quorum: Con 130 diputados presentes, arrancó la sesión en Diputados

image

