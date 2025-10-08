'Panic Show' del Congreso a Milei: Embestida contra DNU, Espert, Francos y Karina Milei

Live Blog Post

Leopoldo Moreau disparó contra el ministro Luis Caputo por no asistir al Congreso

"El industricidio se extiende como una mancha de aceite, la pobreza subsidia a los ricos, el desempleo está a la vuelta de la esquina para muchos, las reservas se transforman en cenizas, en los últimos 48 se quemaron más de 700 millones para sostener el tipo de cambio", dijo el diputado nacional Leopoldo Moreau, y disparó contra el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

"El ministro de Economía hace una semana está en USA rindiéndole informes a quien se ha convertido al presidente titular de este país, a este Estado fallido, porque en eso se está transformando la Argentina, pero hace 22 meses que se lo cita y no quiere venir al Congreso", expresó.

Por último, lamentó la relación de USA con Argentina y aseguró que "está en riesgo la patria".

"Estados Unidos se ha convertido en un eventual tutor de la Argentina. Se habla de dolarización y eso significa la destrucción de muchas cosas, y significaría la posibilidad de que el narcotráfico tenga a su disposición una moneda para hacer transacciones fácilmente", sentenció.

