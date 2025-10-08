'Panic Show' del Congreso a Milei: Embestida contra DNU, Espert, Francos y Karina Milei

Quizás es una de las últimas pulseadas legislativas entre Milei y la oposición antes de las elecciones del 26/10: la cámara de Diputados sesiona para regular los DNU, tratar el caso Espert y las interpelaciones a Francos y a Karina Milei además del proyecto de los gobernadores para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos.
Pichetto sobre la Ley de DNU: "No es contra el Gobierno de Milei, sino que es un modelo agotado"
"Este modelo del DNU está agotado; es imprescindible recuperar el marco democrático y de debate de este Congreso", argumentó Miguel Ángel Pichetto sobre el debate del proyecto de ley para limitar los DNU al Gobierno.
"Hay que salir del conflicto y el caos y recuperar el debate democrático. Es imprescendible que el Gobierno asuma como un escenario e instrumento positivo", consideró.
En ese sentido, aseguró que el debate sobre las atribuciones que tiene el Gobierno por ley y sobre los DNU: "cuando se usan indiscriminadamente, provoca una lesión enorme a todo el sistema institucional".
"Me parece que es oportuna esta sanción; de lo contrario va a haber una democracia de conflicto".
