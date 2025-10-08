Cayeron casi todas las líneas de crédito y se agiganta la recesión

image Los créditos con garantía real, los únicos créditos que no cayeron en septiembre.

En el caso de los préstamos prendarios, tuvieron un incremento mensual de 2,9% s.e. a precios constantes y una suba interanual del 81,6%.

“En conjunto, los préstamos con garantía real se encuentran en torno a 150% por encima del nivel de septiembre de 2024, medidos a precios constantes”, informó el Central.

El gobierno de Javier Milei, que a inicios de 2025 insistía en que había una tendencia a la reactivación económica desde algunos sectores puntuales, ya abandonó ese discurso y tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires empezó a reconocer las dificultades de la economía.

