Fred Machado ya está en una dependencia de la Policía Federal para iniciar la extradición a USA: Javier Milei avaló el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que comience el procedimiento para enviarlo al país donde está acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. El Presidente instruyó a Cancillería, Secretaría de Legal y Técnica; y Jefatura de Gabinete a "dar cumplimiento" a la decisión judicial.
LLA INTENTA CERRAR UNA HISTORIA NEGRA
Inminente extradición de Fred Machado: Patricia Bullrich busca recuperar votos en CABA
Extraditar ya a Fred Machado es un objetivo para Patricia Bullrich: reforzaría su vínculo con los electores que dudan en CABA.
Efectivos de la Policía Federal Argentina, que dependen del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor (Río Negro), para proceder a su arresto y posterior traslado al Juzgado.
Patricia Bullrich es candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, donde lidera las encuestas pero necesita consolidar su voto, que ha sufrido alguna erosión por el 'caso José Luis Espert', que precisamente derivó del 'expediengte Machado'.
Por lo tanto, la extradición es un objetivo inmediato de Bullrich.
La primicia de la detención de Machado la tuvo la periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990 (Alpha Media), quien se encontraba en las afueras de la propiedad al momento en que llegaron los agentes federales.
"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista a Noticias Argentinas, que integra el holding que dirige Marcelo Fígoli.
Lo que viene
Después de que la CSJN habilitara la extradición de Federico Machado a USA, la Oficina del Presidente publicó un comunicado confirmando que instruyó al Gobierno a "dar cumplimiento" con la decisión, de acuerdo a lo establecido por los procedimientos de extradición.
El pago o contribución de US$ 200.000 de Machado a José Luis Espert en 2020 le costó a La Libertad Avanza un escándalo que terminó con la renuncia del diputado nacional a su candidatura para los comicios legislativos del 26/10.
El texto de la Oficina del Presidente fue compartido en X por el propio Milei, con un comentario corto: "TOMAR NOTA. Fin".
El Ejecutivo Nacional tenía un plazo de 10 días para confirmar la extradición ordenado por la CSJN en un fallo unánime. La Justicia federal de Neuquén lo había decidido en abril de 2022 y demoró demasiado la CSJN en 'ponerse las pilas'.
Machado cumplía prisión domiciliaria desde septiembre de 2021 en la casa de su madre, ubicada a 16 kilómetros de la capital de Río Negro. Sus vecinos eran sus hermanastros: el exjuez provincial Fabio Igoldi y Malena Igoldi.
Para La Libertad Avanza, en teoría, será un alivio cerrar este capítulo. Y para Bullrich, un mensaje a sus electores.
