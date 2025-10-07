Inminente extradición de Fred Machado: Patricia Bullrich busca recuperar votos en CABA

"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista a Noticias Argentinas, que integra el holding que dirige Marcelo Fígoli.

Embed Le voy a poner custodia a Machado.

Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes. https://t.co/uqVihmwGEi — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2025

Lo que viene

Después de que la CSJN habilitara la extradición de Federico Machado a USA, la Oficina del Presidente publicó un comunicado confirmando que instruyó al Gobierno a "dar cumplimiento" con la decisión, de acuerdo a lo establecido por los procedimientos de extradición.

El pago o contribución de US$ 200.000 de Machado a José Luis Espert en 2020 le costó a La Libertad Avanza un escándalo que terminó con la renuncia del diputado nacional a su candidatura para los comicios legislativos del 26/10.

El texto de la Oficina del Presidente fue compartido en X por el propio Milei, con un comentario corto: "TOMAR NOTA. Fin".

El Ejecutivo Nacional tenía un plazo de 10 días para confirmar la extradición ordenado por la CSJN en un fallo unánime. La Justicia federal de Neuquén lo había decidido en abril de 2022 y demoró demasiado la CSJN en 'ponerse las pilas'.

Machado cumplía prisión domiciliaria desde septiembre de 2021 en la casa de su madre, ubicada a 16 kilómetros de la capital de Río Negro. Sus vecinos eran sus hermanastros: el exjuez provincial Fabio Igoldi y Malena Igoldi.

Para La Libertad Avanza, en teoría, será un alivio cerrar este capítulo. Y para Bullrich, un mensaje a sus electores.

foto machado Curiosa fotografía, de baja definición, que circula por redes sociales.

