Locura en Japón por las 'casas malditas': Las viviendas con muertos adentro se volvieron un negocio millonario

Certificados anti-fantasmas y trucos legales

El mercado paranormal también explotó. Expertos como Kodama usan cámaras térmicas y medidores electromagnéticos para emitir certificados que declaran propiedades "libres de fantasmas". Es el argumento de venta perfecto para inquilinos escépticos pero cautelosos.

image Una búsqueda rápida en el sitio web de Oshima Land podría ofrecer una visión realista . Esta base de datos, meticulosamente mantenida, cataloga propiedades marcadas por trastornos psicológicos, lo que permite a los posibles inquilinos evaluar si pueden vivir con el peso invisible que persiste entre estas paredes.

Y hay un vacío legal que los propietarios aprovechan: aunque deben revelar el historial trágico, la obligación caduca tres años después del suceso o tras alquilar a un primer inquilino. Muchos ofrecen descuentos extremos a ese primer arrendatario para "purificar" la casa y luego reingresarla al mercado a precio normal, sin revelar nada.

Existe incluso Oshimaland, un mapa colaborativo donde los usuarios marcan ubicaciones de jiko bukken conocidas. En Japón, el miedo al costo de vida superó al miedo a los muertos.

