urgente24
MUNDO Japón > muertos > millonario

JIKO BUKKEN

Locura en Japón por las 'casas malditas': Las viviendas con muertos adentro se volvieron un negocio millonario

Japón es otro mundo. El millonario negocio nipon de las casas donde murieron personas que duplica la ganancia inmobiliaria tradicional.

07 de octubre de 2025 - 19:05
Esto da terror de verdad.

Esto da terror de verdad.

En Japón, las casas donde alguien murió dejaron de ser intocables. Las llaman jiko bukken (propiedades estigmatizadas) y durante años fueron el peor miedo de cualquiera: viviendas donde ocurrieron suicidios, hechos horribles, o muertos encontrados tiempo después. Pero hoy, en plena crisis habitacional, estas "casas malditas" son una oportunidad.

image
lLs jiko bukken son m&aacute;s que simples bienes ra&iacute;ces: existen en la intersecci&oacute;n de miedos profundamente arraigados, la reverencia cultural por los muertos y el instinto humano de evitar espacios asociados con el sufrimiento. Sin embargo, para quienes rechazan la idea de esp&iacute;ritus persistentes, estas propiedades siguen siendo una oportunidad innegable.

lLs jiko bukken son más que simples bienes raíces: existen en la intersección de miedos profundamente arraigados, la reverencia cultural por los muertos y el instinto humano de evitar espacios asociados con el sufrimiento. Sin embargo, para quienes rechazan la idea de espíritus persistentes, estas propiedades siguen siendo una oportunidad innegable.

Quizás te interese leer: Tras derrota parlamentaria, renuncia el primer ministro de Japón Shigeru Ishiba

El descuento en Japón que vence al miedo

El fenómeno tiene un nombre escalofriante: kodokushi, o "muerte en soledad". Con un tercio de la población mayor de 65 años, cada vez más japoneses mueren solos en sus hogares. Los cuerpos aparecen días o meses después, y la vivienda queda marcada para siempre. Solo en Tokio hay entre 100.000 y 500.000 propiedades clasificadas así.

Seguir leyendo

La clave es brutal: un apartamento convencional de 70 metros cuadrados en Tokio supera los 100 millones de yenes (678.100 dólares). Según Bloomberg, las jiko bukken ofrecen descuentos de entre 10% y 30%. Para muchos jóvenes, es la única puerta de entrada al mercado inmobiliario. Incluso un negocio millonario.

image
Seg&uacute;n&nbsp;la legislaci&oacute;n japonesa&nbsp;, cuando se produce un fallecimiento en una propiedad, el primer inquilino que la alquile posteriormente debe ser informado de lo ocurrido. Sin embargo, los inquilinos posteriores no est&aacute;n legalmente obligados a ser notificados.&nbsp;

Según la legislación japonesa , cuando se produce un fallecimiento en una propiedad, el primer inquilino que la alquile posteriormente debe ser informado de lo ocurrido. Sin embargo, los inquilinos posteriores no están legalmente obligados a ser notificados.

Pero el verdadero negocio lo hacen los inversores: estas propiedades rinden un promedio de 8,4% anual, más del doble que los departamentos comunes en el centro de Tokio. "Antes era imposible conseguir inquilinos. Ahora, con los precios disparados, la gente las considera una opción real", explica el consultor inmobiliario Kazutoshi Kodama a Reuters.

Certificados anti-fantasmas y trucos legales

El mercado paranormal también explotó. Expertos como Kodama usan cámaras térmicas y medidores electromagnéticos para emitir certificados que declaran propiedades "libres de fantasmas". Es el argumento de venta perfecto para inquilinos escépticos pero cautelosos.

image
Una b&uacute;squeda r&aacute;pida en el sitio web&nbsp;de Oshima Land&nbsp;podr&iacute;a ofrecer una&nbsp;visi&oacute;n realista&nbsp;. Esta base de datos, meticulosamente mantenida, cataloga propiedades marcadas por trastornos psicol&oacute;gicos, lo que permite a los posibles inquilinos evaluar si pueden vivir con el peso invisible que persiste entre estas paredes.

Una búsqueda rápida en el sitio web de Oshima Land podría ofrecer una visión realista . Esta base de datos, meticulosamente mantenida, cataloga propiedades marcadas por trastornos psicológicos, lo que permite a los posibles inquilinos evaluar si pueden vivir con el peso invisible que persiste entre estas paredes.

Y hay un vacío legal que los propietarios aprovechan: aunque deben revelar el historial trágico, la obligación caduca tres años después del suceso o tras alquilar a un primer inquilino. Muchos ofrecen descuentos extremos a ese primer arrendatario para "purificar" la casa y luego reingresarla al mercado a precio normal, sin revelar nada.

Existe incluso Oshimaland, un mapa colaborativo donde los usuarios marcan ubicaciones de jiko bukken conocidas. En Japón, el miedo al costo de vida superó al miedo a los muertos.

--------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio

La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo

Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados

¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES