Criptomonedas: El retroceso de BItcoin provoca liquidaciones por US$ 350 MM

El mercado de criptomonedas volvió a mostrar su costado más volátil este martes (7/10), cuando una ola de liquidaciones automáticas barrió con posiciones apalancadas por más de US$350 millones en menos de cuatro horas. El dato fue confirmado por el portal especializado CdeCripto, que precisó que de ese total, US$312 millones correspondieron a contratos largos, es decir, apuestas a una suba de precios, mientras que solo US$38 millones fueron posiciones cortas.
El movimiento se produjo tras la abrupta caída de Bitcoin, que retrocedió a la zona de US$122.000 luego de haber tocado un nuevo máximo histórico por encima de US$126.000 durante la jornada anterior. En cuestión de minutos, el precio perforó soportes técnicos clave, lo que activó una cascada de liquidaciones forzadas en plataformas de derivados como Binance, Bybit y OKX.
La magnitud del ajuste refleja el nivel de apalancamiento extremo que venía acumulando el mercado. Durante los últimos días, el entusiasmo por el rally llevó a miles de operadores a abrir posiciones largas en Bitcoin y Ethereum sin una cobertura adecuada, apostando por una continuidad del impulso alcista. Cuando el precio comenzó a corregir, el efecto dominó se hizo inevitable.
En las mesas de trading describen lo ocurrido como una “caza de liquidez”, una práctica que se repite con frecuencia en ciclos de sobrecompra. Grandes fondos o ballenas aprovechan los puntos de apalancamiento máximo para provocar un movimiento brusco que barre los stops y deja el camino libre para recomprar más barato.
Abrupta caída cripto
El golpe fue generalizado. Ethereum cedió terreno hasta US$4.502, mientras que Solana, XRP, Cardano y Avalanche se hundieron entre 5% y 7% en las últimas 24 horas. El índice total de capitalización del mercado cripto perdió más de US$70.000 millones en pocas horas, un retroceso que no sorprende a los analistas, pero que marca un alto en la escalada de 2025.
Desde Deribit, el director de operaciones Jean-David Péquignot sostuvo que la corrección era esperable luego de un repunte tan vertical. Según su visión, el rango de US$118.000 a US$120.000 podría servir como zona de limpieza de posiciones antes de retomar el impulso hacia US$130.000 hacia fin de año, siempre que el contexto macro y la liquidez global acompañen.
En el mismo sentido, Vetle Lunde, jefe de investigación de K33 Research, advirtió en un informe reciente que la semana pasada se registró el mayor aumento del año en exposición a Bitcoin, con 63.083 BTC añadidos entre ETF estadounidenses, futuros y contratos perpetuos. Ese volumen equivale a más de US$7.700 millones, un salto que superó incluso el pico de mayo. “Movimientos de esta magnitud suelen coincidir con techos temporales y elevan el riesgo de consolidación a corto plazo”, explicó.
El enfriamiento no se limitó al mundo cripto. Las acciones relacionadas con el ecosistema también sufrieron un golpe. MicroStrategy se desplomó 7%, Coinbase perdió 4% y los principales mineros, como Marathon Digital y Riot Platforms, cayeron entre 3% y 4%. Los operadores lo atribuyen al mismo fenómeno: una corrección técnica luego de un rally sin pausa.
El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, sorprendió al señalar que la tasa neutral debería ubicarse en torno al 0,5%, una postura más laxa que la esperada por el mercado. Aunque eso podría beneficiar a los activos de riesgo en el mediano plazo, la falta de datos oficiales por el cierre parcial del gobierno mantiene a los inversores en modo cautela.
El balance de la jornada dejó una conclusión clara. El mercado cripto sigue sobrecargado de apalancamiento y cada corrección brusca funciona como recordatorio de que los repuntes verticales pueden revertirse en cuestión de minutos. Para muchos operadores, la purga de este martes fue una necesaria “limpieza de excesos” que podría devolver algo de equilibrio antes de que la tendencia de fondo vuelva a imponerse.
En lo inmediato, las próximas horas serán clave para evaluar si el soporte de US$120.000 logra contener la presión vendedora. Si lo hace, el mercado podría encontrar un punto de reentrada atractiva.
