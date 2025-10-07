Criptomonedas: El retroceso de BItcoin provoca liquidaciones por US$ 350 MM

image

Desde Deribit, el director de operaciones Jean-David Péquignot sostuvo que la corrección era esperable luego de un repunte tan vertical. Según su visión, el rango de US$118.000 a US$120.000 podría servir como zona de limpieza de posiciones antes de retomar el impulso hacia US$130.000 hacia fin de año, siempre que el contexto macro y la liquidez global acompañen.

En el mismo sentido, Vetle Lunde, jefe de investigación de K33 Research, advirtió en un informe reciente que la semana pasada se registró el mayor aumento del año en exposición a Bitcoin, con 63.083 BTC añadidos entre ETF estadounidenses, futuros y contratos perpetuos. Ese volumen equivale a más de US$7.700 millones, un salto que superó incluso el pico de mayo. “Movimientos de esta magnitud suelen coincidir con techos temporales y elevan el riesgo de consolidación a corto plazo”, explicó.

El enfriamiento no se limitó al mundo cripto. Las acciones relacionadas con el ecosistema también sufrieron un golpe. MicroStrategy se desplomó 7%, Coinbase perdió 4% y los principales mineros, como Marathon Digital y Riot Platforms, cayeron entre 3% y 4%. Los operadores lo atribuyen al mismo fenómeno: una corrección técnica luego de un rally sin pausa.

En paralelo, las condiciones financieras en Estados Unidos siguen siendo determinantes.

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, sorprendió al señalar que la tasa neutral debería ubicarse en torno al 0,5%, una postura más laxa que la esperada por el mercado. Aunque eso podría beneficiar a los activos de riesgo en el mediano plazo, la falta de datos oficiales por el cierre parcial del gobierno mantiene a los inversores en modo cautela.

El balance de la jornada dejó una conclusión clara. El mercado cripto sigue sobrecargado de apalancamiento y cada corrección brusca funciona como recordatorio de que los repuntes verticales pueden revertirse en cuestión de minutos. Para muchos operadores, la purga de este martes fue una necesaria “limpieza de excesos” que podría devolver algo de equilibrio antes de que la tendencia de fondo vuelva a imponerse.

En lo inmediato, las próximas horas serán clave para evaluar si el soporte de US$120.000 logra contener la presión vendedora. Si lo hace, el mercado podría encontrar un punto de reentrada atractiva.

Pero si ese nivel cede, los traders anticipan un escenario de volatilidad extrema, con nuevos barridos de posiciones que podrían volver a borrar cientos de millones en cuestión de horas.

