Mundial 2026: Entradas hasta 11 veces más caras que en Qatar 2022

Es conocido el negocio de las entradas para todos los torneos de fútbol, sobre todo el de reventa, y como FIFA no se quiere quedar afuera de esa gran montaña de dinero que generará el Mundial 2026, ideó una forma para llenarse los bolsillos. Ese invento es que los precios de las entradas fluctúen depende la demanda, pero eso ya lo publicamos la semana pasada, ahora lo que salió a la luz son los escandalosos precios de base que tendrán los tickets para los distintos encuentros.
Los escandalosos precios que puso FIFA para las entradas del Mundial 2026
Se conocieron los precios para los distintos partidos del próximo Mundial 2026 de Canadá/Estados Unidos/México y la verdad es que son increíblemente caros, pero no para los argentinos que tienen una moneda súper devaluada, sino que estos precios amentaron considerablemente en dólares desde Qatar 2022 hasta este Mundial 2026.
En algunos casos las entradas llegan a valer más de 11 veces más caras que en la Copa del Mundo pasada. Por ejemplo, una entrada para los octavos de final en la categoría más económica en Qatar 2022 salía 19 dólares, mientras que para el 2026 la misma sale 220, exactamente 11.57 veces más cara.
Por ejemplo, alguien que pagó la entrada categoría 1, la más cara, en la final entre Argentina y Francia en 2022 pagó 1607 dólares, hoy con eso no llega a comprarse una para cuartos de final en la misma categoría, que hoy sale 1690 dólares. Así podremos dar muchos ejemplos, pero dejamos los cuadros comparativos para que usted vea, lo único que no se agrega en el del Mundial 2026 es la ronda de 16vos de final (en inglés Round of 32) ya que es una nueva instancia que se juega por el incremento de equipos participantes.
A todo esto hay que agregarle que los precios pueden subir o bajar según demanda, por ende, los partidos entre dos selecciones de menor rango seguramente bajarán pero una de la Selección Argentina, Brasil, o cualquier otro país que lleve muchos hinchas, seguramente se irán por las nubes.
Lo que no se sabe es si FIFA y Gianni Infantino fueron influidos por Donald Trump para los precios de las entradas, pero al parecer si, ya que Infantino últimamente está muy debilitado y al servicio de muchos. Pero más allá de esto, los precios son una vergüenza.
