Mundial 2026: Entradas hasta 11 veces más caras que en Qatar 2022

Es conocido el negocio de las entradas para todos los torneos de fútbol, sobre todo el de reventa, y como FIFA no se quiere quedar afuera de esa gran montaña de dinero que generará el Mundial 2026, ideó una forma para llenarse los bolsillos. Ese invento es que los precios de las entradas fluctúen depende la demanda, pero eso ya lo publicamos la semana pasada, ahora lo que salió a la luz son los escandalosos precios de base que tendrán los tickets para los distintos encuentros.