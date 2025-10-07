Se viene una nueva fecha FIFA donde se conocerán los nuevos clasificados al Mundial 2026, y uno de ellos puede ser España, de ser así el conjunto ibérico quedaría libre en la fecha FIFA de marzo para jugar la Finalissima que tiene fecha y lugar estimado de disputa. Argentina y España se enfrentarán por ser campeones de América y Europa respectivamente.
¿SE CONFIRMA?
Finalissima: España puede definir la fecha el próximo martes (14/10)
España puede quedar libre para marzo en caso de ganar los dos partidos de Eliminatorias de esta doble fecha FIFA, para jugar la Finalissima con Argentina.
España podría confirmar la fecha de la Finalissima
Europa disputó en algunas zonas unas Eliminatorias exprés para el Mundial 2026, y este es el caso de España que cayó en un grupo de 4 integrantes junto a Turquía, Georgia y Bulgaria, que se disputarían el boleto al mundial entre septiembre y noviembre de 2025, por eso son exprés, porque son súper cortas.
Los españoles lideran con 6 puntos y en caso de vencer a Georgia y Bulgaria llegarían a 12 a falta de 2 fechas, o sea la diferencia que sacarían sería irremontable para el resto de los seleccionados de la zona, y eso significaría que España estaría clasificado al Mundial. En caso de que esto suceda se confirmaría la fecha de la Finalissima.
Esto se daría porque España quedaría libre para la fecha FIFA de marzo, la última antes del Mundial 2026, y a pesar que ni la selección ibérica ni la Argentina quieren jugar, FIFA está interesado en que se desarrolle el partido entre las dos selecciones candidatas a ganar la próxima Copa del Mundo.
Si bien la fecha no está definida y muchos hablan de que sería entre el 23 y 31 de marzo, nosotros fuimos más allá y la versión más fuerte dice que se podría jugar (no está confirmado y puede haber cambio de día y sede, en el fútbol es así, pero hasta ahora sería el dato más firme) el día sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, a las 21hs local. En Argentina serían las 15hs y en España las 20hs.
De esta forma y un poco por presión de FIFA a España y Argentina no le quedaría otra que enfrentarse a unos meses del Mundial 2026.
La historia de la Finalissima
La Finalissima comenzó en el año 1985 pero con distinto nombre, si bien el trofeo es el mismo, por aquel entonces se llamaba la Copa Artemio Franchi, en honor al ex presidente de la UEFA fallecido en un accidente de tránsito.
La primera edición la jugaron Francia y Uruguay en el Estadio Parque de los Príncipes de la ciudad de París. En ese partido jugaron futbolistas de la talla de Michel Platini y Enzo Francescoli, terminando el encuentro 2 a 0 en favor de los europeos.
Si bien la idea fue seguirla jugando el trofeo no se disputó de forma oficial hasta 1993 (en el medio hubo algunos partidos que simularon ser oficiales, pero ni UEFA, ni Conmebol, ni FIFA los reconocen como tal) cuando se midieron el campeón de la Copa América 1991, Argentina y el campeón de la Eurocopa 1992, Dinamarca. Este encuentro tuvo el regreso al seleccionado albiceleste de Diego Armando Maradona, quien había dejado el equipo nacional luego de la final del mundial de Italia 90.
El encuentro entre argentinos y daneses se disputó en el Estadio José María Minella de la ciudad argentina de Mar del Plata. Al término de los 90 minutos finalizaron empatados 1 a 1, fueron a los penales, donde se volvió a lucir Sergio Goycochea, y Argentina fue campeón de la Copa Artemio Franchi.
En 2018 UEFA y Conmebol acordaron jugarla entre el campeón y subcampeón de la Copa América 2016 (Chile y Argentina) y el campeón y subcampeón de la Eurocopa 2016 (Portugal y Francia). Finalmente estalló el escándalo FIFA, los presidentes de UEFA y Conmebol quedaron envueltos en la causa y el trofeo no se disputó.
En 2022 volvió a jugarse, pero esta vez con un nombre nuevo, Finalissima. Argentina llegaba como flamante campeón de América luego de 28 años e Italia era el Rey de Europa. Se enfrentaron el 1 de julio de 2022 en Wembley con la contundente victoria de Argentina por 3 a 0 sobre la “Azzurra”, que luego no iría al mundial de Qatar.
De esta forma se disputaron tres ediciones oficiales, en 1985, 1993 y 2022, con Francia como campeón del primer torneo y Argentina de los otros dos. Ahora la albiceleste vuelve a ser el protagonista en busca de ser el dominador absoluto de la competencia, pero no la tendrá fácil, al frente estará España.
