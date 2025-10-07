La increíble confesión de Joan Gaspart sobre Maradona y Messi

Joan Gaspart fue vicepresidente de Barcelona entre 1978 y 2000, abarcando la etapa de Diego Maradona, entre otros, en el club catalán. Además fue presidente desde 2000 a 2003, justamente entre los años que llegó Lionel Messi al club. Por ende es palabra autorizada para hablar de ambos, y por eso pudo explicar porque Diego no triunfó como Lionel en “Culé”.
DECLARACIONES POLÉMICAS
Joan Gaspart, quien fuera vicepresidente y presidente de Barcelona, contó porque Maradona no triunfó como Messi en el club catalán.
La razón por la cual Maradona no triunfó en Barcelona
Joan Gaspart comenzó contando sobre la primera vez que vio a Diego Maradona.
“La primera vez fui a Argentina a verlo en Argentinos Juniors, que en ese momento no quiso traspasarlo, era muy jovencito, me acuerdo de un Diego muy jovencito en su casa con sus papás y me dejó un recuerdo imborrable”.
“Cuando lo conocí a Diego fui a su casa a cenar con sus padres, todavía no era ni la mitad de lo que fue, Diego me hizo jugar un partido con él en su casa en un pasillo que yo le dije: Diego no vas a poder pasar, toco con las manos las dos paredes, me ganó 13 a 0, no tengo ni idea como me hizo los goles, je. Esa habilidad con la pelota que tienen los argentinos es increíble, como la tuvo Maradona, Messi o Riquelme”.
Esto fue lo que comentó en la entrevista en modo de introducción sobre como Diego Maradona llegó al club, pero luego tocó un tema sensible, sobre todo para los argentinos. Comparó a Diego Maradona con Lionel Messi y el ciclo de cada uno en Barcelona
“La verdad que Diego fue uno de los mejores futbolistas que hubo en el mundo y en la historia, aquí la verdad que no tuvo suerte no porque no jugase bien, sino por las lesiones que tuvo, la hepatitis y la lesión grave que tuvo en el tobillo. Me dolió mucho porque yo creo que Diego podría haber hecho mucha historia como la hizo Lionel Messi”.
Así arrancó, pero luego fue más directo y tocó el tema que muchos tocan, el equipo que rodea a las estrellas, ya que el fútbol es un deporte en equipo y no siempre una estrella puede brillar en cualquier equipo.
“Maradona no tenía un equipo tan bueno como lo pudo haber tenido Leo Messi, había buenos jugadores pero quizás no con la categoría o el nivel con el que se encontró Leo Messi. El gran jugador tiene que ir arropado de un buen equipo para triunfar”.
Acá Joan Gaspart le hace un guiño a Diego Maradona, justificando su pasó no tan triunfal por el club, y dando a entender que en igualdad de condiciones Maradona hubiera ganado lo mismo que ganó Messi. Y no lo dijo cualquiera, lo dice alguien que es palabra autorizada como Joan Gaspart.
