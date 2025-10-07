La increíble confesión de Joan Gaspart sobre Maradona y Messi

image

“La verdad que Diego fue uno de los mejores futbolistas que hubo en el mundo y en la historia, aquí la verdad que no tuvo suerte no porque no jugase bien, sino por las lesiones que tuvo, la hepatitis y la lesión grave que tuvo en el tobillo. Me dolió mucho porque yo creo que Diego podría haber hecho mucha historia como la hizo Lionel Messi”.

Así arrancó, pero luego fue más directo y tocó el tema que muchos tocan, el equipo que rodea a las estrellas, ya que el fútbol es un deporte en equipo y no siempre una estrella puede brillar en cualquier equipo.

“Maradona no tenía un equipo tan bueno como lo pudo haber tenido Leo Messi, había buenos jugadores pero quizás no con la categoría o el nivel con el que se encontró Leo Messi. El gran jugador tiene que ir arropado de un buen equipo para triunfar”.

Acá Joan Gaspart le hace un guiño a Diego Maradona, justificando su pasó no tan triunfal por el club, y dando a entender que en igualdad de condiciones Maradona hubiera ganado lo mismo que ganó Messi. Y no lo dijo cualquiera, lo dice alguien que es palabra autorizada como Joan Gaspart.

