Mercado Libre revoluciona el negocio de los autos usados con una alianza inédita

Para ingresar a la web de Flash hay que pegar en el buscador el siguiente enlace: https://www.queflash.com/

¿Cuándo y dónde comienza a funcionar este nuevo servicio?

La propuesta se encuentra actualmente en fase piloto, disponible para un grupo reducido de usuarios. El primer Punto Flash fue inaugurado en el Alto Avellaneda Shopping, y se espera que el servicio esté disponible al público general a partir del 1° de noviembre.

Además, la compañía adelantó que se abrirán nuevos centros de inspección en diferentes regiones del país, con el objetivo de ampliar la cobertura y ofrecer una experiencia de venta más cercana y accesible a los usuarios de todo el territorio argentino.

¿Por qué Mercado Libre apuesta por los autos usados?

Según Tomás Pereyro, Head de Vehículos de Mercado Libre, el lanzamiento de este nuevo sistema marca el inicio de una estrategia integral que apunta a mejorar la experiencia de los más de 40 mil dueños particulares que publican autos cada mes en la plataforma.

flash mercado libre

“Este es solo el principio de una estrategia que iremos optimizando para mejorar la experiencia de venta. Los particulares representan más del 26% del mercado total, con un promedio de 150 mil autos vendidos por mes”, detalló Pereyro.

Por su parte, Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, destacó que el objetivo es simplificar un proceso históricamente complejo, combinando tecnología y confianza:

“Con Flash, ponemos nuestra experiencia al servicio de un proceso que fue siempre complicado. Queremos ofrecer una alternativa fácil y transparente desde el primer clic hasta el cierre de la operación.”

Mercado Libre y los autos: ¿Qué impacto tiene esta innovación?

El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento del mercado automotor. De acuerdo con la Cámara de Comercio Automotor (CCA), entre enero y agosto de 2025 se comercializaron 1.265.292 unidades, lo que representa un incremento del 15,1% respecto al año anterior.

De esta manera, Mercado Libre Autos se consolida como uno de los principales canales de compraventa del país, con un promedio de más de 5 millones de usuarios mensuales interesados en vehículos nuevos y usados.

La integración con Flash refuerza su posición como líder digital del sector, ofreciendo un sistema más confiable, rápido y respaldado por verificación técnica profesional.

