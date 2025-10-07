El gigante del comercio electrónico Mercado Libre anunció una alianza estratégica con Flash para transformar la manera en que los argentinos compran y venden autos usados. La propuesta promete agilizar, transparentar y simplificar el proceso de compraventa mediante un sistema que combina tecnología, verificación mecánica gratuita y opciones de venta flexibles.
INNOVACIÓN EN EL MERCADO
Mercado Libre revoluciona el negocio de los autos usados con una alianza inédita
Con esta alianza, Mercado Libre y Flash buscan revolucionar el mercado automotor, aportando transparencia, velocidad y seguridad.
El acuerdo contempla que, a través de Flash, los usuarios puedan realizar una inspección mecánica sin costo, con el objetivo de determinar el valor real de su vehículo antes de ofrecerlo al mercado. Una vez hecha la verificación, el propietario podrá elegir entre tres modalidades de venta: una oferta inmediata, una subasta digital o la publicación directa en Mercado Libre Autos.
Con esta alianza, ambas compañías buscan redefinir la experiencia de venta de autos usados.
¿Cómo funciona la verificación gratuita y qué opciones ofrece Flash?
La verificación gratuita de Flash se convierte en el corazón del nuevo sistema. Tras la inspección del vehículo —que incluye un chequeo mecánico completo—, el usuario podrá optar entre tres caminos:
- Oferta inmediata: Flash ofrece un precio al instante y, si el usuario lo acepta, puede entregar el auto y recibir el pago online en menos de 24 horas.
- Subasta digital: El vehículo entra en una red de hasta 5 mil concesionarias que operan en Mercado Libre, donde compiten por la mejor oferta. En este caso, el pago se realiza en menos de 15 días.
- Venta directa: El usuario publica su vehículo en la plataforma de Mercado Libre Autos, aprovechando el informe técnico de Flash como respaldo para generar confianza entre potenciales compradores.
En todos los casos, Flash se encarga de gestionar el proceso de punta a punta, desde los trámites y la firma de documentación hasta los pagos bancarizados, eliminando la complejidad que suele caracterizar la compraventa de autos usados.
Para ingresar a la web de Flash hay que pegar en el buscador el siguiente enlace: https://www.queflash.com/
¿Cuándo y dónde comienza a funcionar este nuevo servicio?
La propuesta se encuentra actualmente en fase piloto, disponible para un grupo reducido de usuarios. El primer Punto Flash fue inaugurado en el Alto Avellaneda Shopping, y se espera que el servicio esté disponible al público general a partir del 1° de noviembre.
Además, la compañía adelantó que se abrirán nuevos centros de inspección en diferentes regiones del país, con el objetivo de ampliar la cobertura y ofrecer una experiencia de venta más cercana y accesible a los usuarios de todo el territorio argentino.
¿Por qué Mercado Libre apuesta por los autos usados?
Según Tomás Pereyro, Head de Vehículos de Mercado Libre, el lanzamiento de este nuevo sistema marca el inicio de una estrategia integral que apunta a mejorar la experiencia de los más de 40 mil dueños particulares que publican autos cada mes en la plataforma.
“Este es solo el principio de una estrategia que iremos optimizando para mejorar la experiencia de venta. Los particulares representan más del 26% del mercado total, con un promedio de 150 mil autos vendidos por mes”, detalló Pereyro.
Por su parte, Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, destacó que el objetivo es simplificar un proceso históricamente complejo, combinando tecnología y confianza:
“Con Flash, ponemos nuestra experiencia al servicio de un proceso que fue siempre complicado. Queremos ofrecer una alternativa fácil y transparente desde el primer clic hasta el cierre de la operación.”
Mercado Libre y los autos: ¿Qué impacto tiene esta innovación?
El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento del mercado automotor. De acuerdo con la Cámara de Comercio Automotor (CCA), entre enero y agosto de 2025 se comercializaron 1.265.292 unidades, lo que representa un incremento del 15,1% respecto al año anterior.
De esta manera, Mercado Libre Autos se consolida como uno de los principales canales de compraventa del país, con un promedio de más de 5 millones de usuarios mensuales interesados en vehículos nuevos y usados.
La integración con Flash refuerza su posición como líder digital del sector, ofreciendo un sistema más confiable, rápido y respaldado por verificación técnica profesional.
