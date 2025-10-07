Caso Fred Machado: Milei se quedó sin margen para probar su suerte

Probablemente prevenido de que el fallo de la Corte Suprema saldría este martes, Machado rompió en sendas entrevistas el largo silencio que mantuvo desde que se lo vinculó con José Luis Espert. Allí explicó cuál fue su relación con el diputado que acaba de renunciar a liderar la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires luego de que admitió haber recibido un pago de Machado por US$200 mil en 2020.

El empresario de la aviación además defendió su inocencia. “No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, le dijo a la agencia NA. Pero también habló con Clarín y distintas radios, como Rivadavia, Splendid y Radio Con Vos.

Hay quienes creyeron ver en ese raid mediático un pedido de auxilio de última hora. ¿A quién? Hay un hilo que conecta a Machado directamente con Milei. Es Francisco Oneto, abogado de ambos. Oneto es quien firmó junto a Roberto Rallin la apelación que llegó hasta la Corte Suprema para que revoque la orden de extradición que dictó un juzgado de Neuquén. Oneto fue además compañero de fórmula de Carolina Píparo cuando ésta compitió por la gobernación bonaerense con los colores de LLA. El abogado es sin dudas un hombre del ecosistema del Presidente. Machado asegura que no conoce a Milei, que le pidió que Espert lo acerque, pero no se concretó.

milei-oneto-piparo Milei, el abogado Francisco Oneto y Carolina Píparo.

¿Pero por qué no sospechar?

"Cualquier demora en firmar la extradición por parte de Milei -tiene 10 días hábiles para hacerlo pero con un milímetro de ética debería firmarla en 5 minutos-, habida cuenta que comparte abogado con Fred Machado, va a ser una muestra clara de que la complicidad no se acaba en el narcodiputado Espert. Va a ser un bochornoso acto de encubrimiento. Eso lo pone en una posición indiscutible de inhabilidad moral para el ejercicio de sus funciones. Compatriotas, esto no es joda. Acá se juega si la Argentina sigue siendo un país o se convierte en un Narcoestado", disparó en un tuit Juan Grabois, uno de los que motoriza la causa contra Espert, que fue imputado este martes por un fiscal de San Isidro. Se investigará al diputado por presunto lavado de dinero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1975597886499926266&partner=&hide_thread=false Otro pasito más hacia la verdad y la justicia. La prioridad ahora es garantizar la integridad física de Fred Machado y que se suba rápido a un avión hasta la Corte de Texas. Cualquier demora en firmar la extradición por parte de Milei -tiene 10 días hábiles para hacerlo pero con… pic.twitter.com/0Tqqjzk0mr — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 7, 2025

Demorar la extradición de Machado -y mucho más rechazarla, aunque pudiera justificarla- tendría un costo político para Milei, que habría sufrido el golpe de haber sostenido a Espert hasta último momento, para que finalmente el diputado renuncie a su candidatura.

Por eso, el Gobierno informó que el Presidente pidió "instrumentar de inmediato" los mecanismos para cumplir con el fallo de la Corte y puso a Machado, que cumplía arresto domiciliario en su casa en Viedma, bajo custodia de la Policía Federal.

En su mensaje, la Casa Rosada insinuó que considera a Machado involucrado con los delitos que se le imputan al sostener que la Argentina ratifica su compromiso de "cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado para desbaratar las mafias y fortalecer y fortaleces la seguridad tanto nacional como transnacional".

Es un mensaje que también puede leerse en el exterior. Es que el fallo de la Corte llega en momento en los que en Washington se negocia el salvataje al programa económico de Milei, y cualquier rispidez -como una demora en entregar a Machado- podría generar ruido en la relación entre la Casa Rosada y el gobierno de Donald Trump.

En ningún caso a Milei le quedaba margen para poner a prueba su suerte.

