El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez promovió una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, tras la denuncia de Juan Grabois por los US$200.000 que cobró de Fred Machado. Así lo confirma el diario La Nación con fuentes que trabajan en el expediente.
DENUNCIA DE GRABOIS
José Luis Espert, imputado por presunto lavado de dinero
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez promovió una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero.
La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
Justamente, hace instantes se conoció que la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado, que es requerido por la justicia de USA en una causa por narcotráfico. Ahora el Poder Ejecutivo deberá firmar la realización o no del pedido.
Volviendo a Espert, cabe recordar que bajó su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza una semana después que estallara el escándalo por su vínculo con Machado. Y ayer (06/10), también renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, acorralado por la oposición, que se encaminaba a correrlo. Incluso, ahora buscarán removerlo de su banca, según avisaron.
“Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”, advirtió Facundo Manes.
Recordemos que Juan Grabois pidió que se investigue si los movimientos de fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. El desembolso se concretó en 2020. Grabois denunció, además, otros nexos entre el diputado nacional libertario y el empresario acusado de narcotraficante.
La presentación de Grabois está basada en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, en la que presentó un documento que registra una transferencia de US$200 mil a José Luis Espert. Bank of America confirmó la transferencia y fue incorporada como evidencia judicial en el juicio que terminó con la condena de la socia de Fred Machado en Texas, Debra Mercer-Erwin.
La fiscalía texana sostiene que Machado y Mercer-Erwin usaban empresas de fachada para el narcotráfico y el lavado de dinero.
Según informó Clarín, en la Justicia local, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que José Luis Espert viajó 35 veces en aviones de Fred Machado durante la campaña de 2019 cuando, hasta el momento, se creía que había sido un solo vuelo.
Fred Machado: "Apoyé a José Luis Espert y el tipo me negó"
Esta mañana, Fred Machado dio una entrevista a Radio Rivadavia en la que habló de la ayuda que le dio a José Luis Espert. “No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, afirmó ante el periodista Ignacio Ortelli. “Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, añadió, para luego plantear, en la continuidad de su relato, que “hicieron un personaje que no existe”.
“Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”, dijo Fred Machado.
“Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: 'vamos a retomar lo del trabajo este', y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, señaló
"El error de Espert fue negarme (...) No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más".
