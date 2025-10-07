Sorpresa y cierta preocupación generaron las imágenes de un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando sobre el Congreso este martes (07/10). De acuerdo a versiones periodísticas, se trataría de un "simulacro de evacuación", aunque oficialmente no se dio información al respecto.
SORPRESIVO
Un helicóptero sobre el Congreso desató versiones (y chicanas)
Las imágenes de un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando sobre el Congreso dispararon versiones y chicanas. Qué pasó.
Los videos comenzaron a viralizarse rápidamente en X, donde usuarios dejaron volar su imaginación y hasta chicanearon con que el Gobierno estaría preparando la "huida" o que iban a buscar a José Luis Espert, entre otras cuestiones.
Las chicanas y "bromas" en X:
