urgente24
ACTUALIDAD Congreso > helicóptero > Policía Federal

SORPRESIVO

Un helicóptero sobre el Congreso desató versiones (y chicanas)

Las imágenes de un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando sobre el Congreso dispararon versiones y chicanas. Qué pasó.

07 de octubre de 2025 - 14:35
El helicóptero sobrevolando el Congreso de la Nación.

El helicóptero sobrevolando el Congreso de la Nación.

Sorpresa y cierta preocupación generaron las imágenes de un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando sobre el Congreso este martes (07/10). De acuerdo a versiones periodísticas, se trataría de un "simulacro de evacuación", aunque oficialmente no se dio información al respecto.

Los videos comenzaron a viralizarse rápidamente en X, donde usuarios dejaron volar su imaginación y hasta chicanearon con que el Gobierno estaría preparando la "huida" o que iban a buscar a José Luis Espert, entre otras cuestiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ddeurieta/status/1975603614375944246&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Abilassalle/status/1975598131443085787&partner=&hide_thread=false

Las chicanas y "bromas" en X:

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fabridietrich/status/1975594650770809322&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mayyy_mayra/status/1975593015675621525&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TugoNews/status/1975612786060501448&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SusanaDAndrea/status/1975616163276333390&partner=&hide_thread=false

---------------

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES