Las Fuerzas Armadas buscan venia del Congreso para movilizarse al exterior

Fuerzas Armadas no quieren pisar la Constitución

Para el ámbito militar argentino, el reclamo por un proyecto de ley que asegure el marco legal de la salida de las Fuerzas Armadas a ejercicios internacionales se mantuvo durante todo el año pasado. Sin posibilidad de avanzar en la materia, el Gobierno nacional autorizó la ejecución de las maniobras programadas mediante decretos de necesidad y urgencia, lo que dejó a las fuerzas en un limbo legal y desprotegidas contra cualquier arremetida constitucionalista.

En ese sentido, es la propia Constitución Nacional la que demanda que la autorización de movilización de las Fuerzas Armadas al exterior y el ingreso de fuerzas extranjeras al país sea propinada por el Congreso. Así lo señala el artículo 75 inciso 28, donde se asegura esa competencia al Poder Legislativo.

Con visibles dificultades de dominar la “rosca” legislativa, en el Gobierno nacional señalaron fuertes demoras en el tratamiento de proyectos similares en años recientes. Es por ello que el avance de la última presentación, que ya cuenta con media sanción en Diputados, podría quedar sujeta a las tensiones políticas con la oposición.

De cualquier manera, en Casa Rosada confían en que podrán sacar a flote el proyecto que le daría seguridad a las Fuerzas Armadas, que además expusieron cuestionamientos por otras maniobras como el despliegue de militares en la frontera norte para el ejercicio de funciones policiales, cuestión que también fue impulsada por decreto y generó dudas sobre la legalidad en el ámbito castrense.

Ejército 4P Para salir al exterior tiene que haber autorización del Congreso.

Erosión de personal

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Argentina atraviesan una dura etapa de erosión de personal empujada por el complejo contexto económico y un pobre marco salarial. Desde el 2023 hasta el 2025, el total de bajas superó los 15.000 efectivos, con especial efecto en Ejército.

