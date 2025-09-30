Oscar Ruggeri culpó a Marcelo Gallardo por el mal momento de River: "A otros se los lleva puesto"

OSCARRUGGERICULPOAMARCELOGALLARDOPORELMALMOMENTODERIVERAOTROSSELOSLLEVAPUESTOFOTO2 Oscar Ruggeri culpó a Marcelo Gallardo por el mal momento de River tras quedar afuera de la Copa Libertadores y de la reciente caída ante Deportivo Riestra.

River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025

River perdió en la noche de este último miércoles 24/09 como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.

Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.

Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo y Liga de Quito, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.

Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Monumental y se afianzó como líder del Grupo B

River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.

River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.

