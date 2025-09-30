Oscar Ruggeri habló del mal momento de River en los estudios de ESPN y culpó al técnico Marcelo Gallardo tras quedar afuera de la Copa Libertadores, de la reciente caída ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental por el Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Oscar Ruggeri culpó a Marcelo Gallardo por el mal momento de River: "A otros se los lleva puesto"
Oscar Ruggeri culpó a Marcelo Gallardo por el mal momento de River tras quedar afuera de la Copa Libertadores y de la reciente caída ante Deportivo Riestra.
En declaraciones televisivas, Ruggeri disparó contra Gallardo: “Es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento. Salvo unos casos, la mayoría de los jugadores que trajo yo también los voy a buscar. No sé por qué no encuentra el equipo. Hace rato vengo diciendo que para mí el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores”.
Oscar Ruggeri habló del respaldo de los hinchas a la figura de Marcelo Gallardo
“Esto a otros se los lleva puesto. Gallardo para la gente es intocable, porque es Gallardo y ganó todo lo que ganó. Si fuese otro, el fin de semana dirigía el de la Reserva. No se sostenía otro entrenador después de la Copa”.
Además, el ex futbolista y actual panelista le puso un peso extra, que con el diario del lunes perece innecesario, pero afirmó que este River debía ganar la Copa Libertadores.
River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025
River perdió en la noche de este último miércoles 24/09 como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.
Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.
Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo y Liga de Quito, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.
Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Monumental y se afianzó como líder del Grupo B
River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.
Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.
Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.
River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.
