Argentinos deportados: En la madrugada, llegó el cuarto vuelo de Estados Unidos

Su hermana dijo, en declaraciones al diario 'La Nación', que antes de ser expulsada la mujer estuvo cuatro meses detenida y que durante ese tiempo sus familiares casi no tuvieron contacto con ella, más allá de unas pocas comunicaciones telefónicas.

image Este cuarto vuelo se suma a los que llegaron al país entre el 12 de junio y el 26 de septiembre, con argentinos deportados desde Estados Unidos.

Los vuelos anterior que trajeron a más argentinos

El 11 de septiembre, otro vuelo -un Boeing 767-300, de la empresa Omni Air International- había aterrizado en Ezeiza con otros diez argentinos, en el marco de la brutal avanzada antiinmigración impulsada por la Casa Blanca desde el regreso al poder del líder Republicano.

Antes de aterrizar en Ezeiza, el avión había hecho dos escalas: una en Bogotá, Colombia, y otra en Belo Horizonte, Brasil, donde bajaron otros pasajeros deportados.

Uno de los argentinos deportado en el vuelo de mediados de septiembre, Mario Luciano Robles, de 25 años, contó al canal 'TN' que había sido detenido un mes antes de su expulsión en Texas, tras haber cruzado a Estados Unidos desde México.

"No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el 'sueño americano'", afirmó el joven, que ahora quedó separado de su esposa y su hijo, que están en México.

Por su parte, Maximiliano García, relató que había emigrado a Estados Unidos en 2001. Allí se había establecido con su familia y trabajaba -tenía un permiso legal para hacerlo hasta 2030 y un número de seguro social-. Lo habían detenido el 21 de agosto, cuando fue a realizar un trámite a la Oficina de Inmigración para ajustar su situación migratoria, ya que su hija nacida en el país norteamericano había cumplido 21 años y podía hacer una petición familiar para que él tuviera la residencia legal permanente.

Sin embargo, al finalizar el trámite, fue apartado por las autoridades y detenido. Le dijeron que tenía una orden de deportación pendiente de 2015, de la que "nunca me notificaron". Estuvo en un centro de detención para migrantes en Miami hasta que fue derpotado.

Y afirmó que "a los ojos de ellos (el gobierno de Estados Unidos) somos criminales". García fue separado de su esposa y sus dos hijos, quienes quedaron en Florida. "Están partiendo familias a la mitad", lamentó.

Inmigrantes afuera

Desde que comenzaron estos vuelos en junio, la cifra de argentinos deportados se acerca al medio centenar.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió que el monitoreo sobre los titulares de visas es continuo y que el incumplimiento de las leyes de inmigración resultará en la revocación de la visa y la deportación.

