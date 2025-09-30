Florencia Peña volvió a estar en el centro de un escándalo que incluye política, redes y acoso digital. Esta vez, la actriz presentó una denuncia judicial contra un troll libertario que la amenazó con difundir un supuesto video íntimo con Alberto Fernández. ¿Qué hay detrás de estas amenazas y hasta dónde puede llegar la exposición pública de Peña?
"ES UN PSICÓPATA DE LLA"
Florencia Peña denunció públicamente a un troll libertario que la hostiga en X
Florencia Peña enfrenta a un troll extitular del INCAA que la amenaza con un video falso. La actriz presentó una denuncia y la pelea se descontrola en redes.
Florencia Peña vs. troll: cuando las redes son un campo bélico
Pedro María Lantaron, más conocido en X como @elpittttt, volvió a cruzar todos los límites con sus posteos y su estilo provocador. Ex titular del INCAA y militante de La Libertad Avanza, Lantaron se describe como en su perfil como "psicópata" y presume: "Vuelvo loco a los kukas con memes hechos con Paint". Su última provocación fue amenazar a Peña con un video íntimo con el expresidente Alberto Fernández, algo que la actriz asegura que no existe y que tampoco circulan mensajes auténticos a su nombre.
A pesar de la denuncia formal presentada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29 a cargo del Dr. Aníbal Brunet y la Dra. María Caffarelli como secretaria, Lantaron redobló la apuesta y durante el fin de semana siguió publicando mensajes insultantes: "Qué divertido fin de semana. Gracias a la degenerada que se garchó a Alberto Fernández en cuarentena realmente me cagué de risa. No hubieras sido una degeneradita y listo".
Para Peña, esto no es únicamente un episodio de acoso, es una operación política y un reflejo claro de misoginia. En diálogo con TN, afirmó: "Más allá de que no existe tal video, a mí no me perdonan una: si hubiera algo, ya estaría publicado en todos lados. Lo grave es que hay una persona que amenaza con difundir cosas personales, lo cual es un delito, y que además se hace pasar por mí, lo que constituye otro delito y es terrible. Es un loco, un psicópata de las filas de La Libertad Avanza. Es una operación política".
Violencia digital y operaciones políticas: el otro lado del troleo
El caso muestra cómo, en el último tiempo, las redes se convirtieron en un campo de batalla entre las figuras públicas y los militantes extremistas. Lantaron, además de sus posteos virales, recientemente también usó su misma cuenta para anunciar su candidatura a concejal en Pilar por La Libertad Avanza, con un mensaje que incluyó ataques personales con propaganda política: "Tengo el agrado de contarles que voy a ser candidato a concejal para defender las ideas del mejor presidente de la historia Argentina, Javier G. Milei. La Libertad Avanza".
Peña optó por confrontar y exponer públicamente la situación, dejando claro que ni los chats ni el video existen: "Yo no escribí ningún mensaje, no manejo las redes, no es mi forma de hablar. Cualquiera que me conoce se da cuenta. Además, es muy sencillo de comprobar con tecnología: esa no soy yo". La actriz también señaló que hay un trasfondo de género: las reuniones con figuras políticas masculinas se interpretan automáticamente como escándalos sexuales, una muestra de la misoginia que persiste en la opinión pública y en redes.
Está claro cómo la violencia digital puede amplificarse hasta convertirse en un conflicto público con resonancia política y cultural. Mientras la Justicia avanza, Peña demuestra que no piensa permitir que este tipo de ataques la quiebren.
