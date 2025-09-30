Florencia Peña denunció públicamente a un troll libertario que la hostiga en X

image

Para Peña, esto no es únicamente un episodio de acoso, es una operación política y un reflejo claro de misoginia. En diálogo con TN, afirmó: "Más allá de que no existe tal video, a mí no me perdonan una: si hubiera algo, ya estaría publicado en todos lados. Lo grave es que hay una persona que amenaza con difundir cosas personales, lo cual es un delito, y que además se hace pasar por mí, lo que constituye otro delito y es terrible. Es un loco, un psicópata de las filas de La Libertad Avanza. Es una operación política".

Violencia digital y operaciones políticas: el otro lado del troleo

El caso muestra cómo, en el último tiempo, las redes se convirtieron en un campo de batalla entre las figuras públicas y los militantes extremistas. Lantaron, además de sus posteos virales, recientemente también usó su misma cuenta para anunciar su candidatura a concejal en Pilar por La Libertad Avanza, con un mensaje que incluyó ataques personales con propaganda política: "Tengo el agrado de contarles que voy a ser candidato a concejal para defender las ideas del mejor presidente de la historia Argentina, Javier G. Milei. La Libertad Avanza".

image Las redes amplifican los conflictos personales y políticos. Peña expone la suplantación de identidad y la misoginia, subrayando la necesidad de que haya límites y responsabilidad.

Peña optó por confrontar y exponer públicamente la situación, dejando claro que ni los chats ni el video existen: "Yo no escribí ningún mensaje, no manejo las redes, no es mi forma de hablar. Cualquiera que me conoce se da cuenta. Además, es muy sencillo de comprobar con tecnología: esa no soy yo". La actriz también señaló que hay un trasfondo de género: las reuniones con figuras políticas masculinas se interpretan automáticamente como escándalos sexuales, una muestra de la misoginia que persiste en la opinión pública y en redes.

Está claro cómo la violencia digital puede amplificarse hasta convertirse en un conflicto público con resonancia política y cultural. Mientras la Justicia avanza, Peña demuestra que no piensa permitir que este tipo de ataques la quiebren.

