“Creo que Kicillof es un gobernante honesto y eso es algo excepcional porque lo que debería ser normal en Argentina se vuelve algo extraordinario” señaló el empresario Eduardo Costantini en diálogo con Luis Novaresio en A24.
EDUARDO COSTANTINI EN A24
"Creo que Axel Kicillof es honesto y que javier Milei es una persona muy extremista"
El empresario Eduardo Costantini, desarrollador de Nordelta, señaló además que “Milei es de extrema derecha y eso yo no lo comparto”.
El presidente y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) agregó:
“Lo que me genera zozobra es la corrupción. Me lastima de nuestro país el elevado nivel que tenemos. Si ganara el peronismo pero es sano, no me importaría tanto que haya un estado más presente. Lo importante es que sea eficiente”.
“La salud y la educación podrían ser más públicas o privadas, eso no es dramático. Lo que es dramático es la falta de diálogo con la oposición o los gobernadores. El Congreso Nacional saca leyes y son vetadas. Luego, se tumban los vetos. El país es un despelote. Es el primer mal de la Argentina”.
“Si tenés instituciones débiles, llegás a un poder judicial y legislativo que dejan mucho que desear”.
Eduardo Costantini, ser papá después de los 70
El economista y desarrollador inmobiliario, que cumplirá 80 años en septiembre de 2026, explicó cómo vive hoy la paternidad de su pequeña hija.
Es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo, Tomás, Gonzalo, Malena y Kahlo Milagro.