"Creo que Axel Kicillof es honesto y que javier Milei es una persona muy extremista"

El empresario Eduardo Costantini, desarrollador de Nordelta, señaló además que “Milei es de extrema derecha y eso yo no lo comparto”.

30 de septiembre de 2025 - 00:30
“Creo que Kicillof es un gobernante honesto y eso es algo excepcional porque lo que debería ser normal en Argentina se vuelve algo extraordinario” señaló el empresario Eduardo Costantini en diálogo con Luis Novaresio en A24.

El presidente Milei nunca me llamó. No tuve la oportunidad de hablar con él, ni siquiera en una reunión grupal. Es una persona muy extremista en su ideología, una derecha muy radicalizada que yo no comparto. El presidente Milei nunca me llamó. No tuve la oportunidad de hablar con él, ni siquiera en una reunión grupal. Es una persona muy extremista en su ideología, una derecha muy radicalizada que yo no comparto.

El presidente y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) agregó:

“Lo que me genera zozobra es la corrupción. Me lastima de nuestro país el elevado nivel que tenemos. Si ganara el peronismo pero es sano, no me importaría tanto que haya un estado más presente. Lo importante es que sea eficiente”.

“La salud y la educación podrían ser más públicas o privadas, eso no es dramático. Lo que es dramático es la falta de diálogo con la oposición o los gobernadores. El Congreso Nacional saca leyes y son vetadas. Luego, se tumban los vetos. El país es un despelote. Es el primer mal de la Argentina”.

“Si tenés instituciones débiles, llegás a un poder judicial y legislativo que dejan mucho que desear”.

Eduardo Costantini, ser papá después de los 70

El economista y desarrollador inmobiliario, que cumplirá 80 años en septiembre de 2026, explicó cómo vive hoy la paternidad de su pequeña hija.

Es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo, Tomás, Gonzalo, Malena y Kahlo Milagro.

Siempre fui paternal pero con mis primeros hijos yo era muy joven. Trabajaba y estudiaba, los veía poco. Ahora, tengo mucho más tiempo para mi hijo menor. Uno es más reflexivo. Estoy enamoradísimo de mi hija, se me cae la baba por ella. Es muy lúdica, muy alegre, hay un ambiente festivo en la casa. Siempre fui paternal pero con mis primeros hijos yo era muy joven. Trabajaba y estudiaba, los veía poco. Ahora, tengo mucho más tiempo para mi hijo menor. Uno es más reflexivo. Estoy enamoradísimo de mi hija, se me cae la baba por ella. Es muy lúdica, muy alegre, hay un ambiente festivo en la casa.

