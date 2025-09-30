"Creo que Axel Kicillof es honesto y que javier Milei es una persona muy extremista"

“La salud y la educación podrían ser más públicas o privadas, eso no es dramático. Lo que es dramático es la falta de diálogo con la oposición o los gobernadores. El Congreso Nacional saca leyes y son vetadas. Luego, se tumban los vetos. El país es un despelote. Es el primer mal de la Argentina”.

“Si tenés instituciones débiles, llegás a un poder judicial y legislativo que dejan mucho que desear”.

image Eduardo Costantini con su esposa y la hija más pequeña

Eduardo Costantini, ser papá después de los 70

El economista y desarrollador inmobiliario, que cumplirá 80 años en septiembre de 2026, explicó cómo vive hoy la paternidad de su pequeña hija.

Es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo, Tomás, Gonzalo, Malena y Kahlo Milagro.

Siempre fui paternal pero con mis primeros hijos yo era muy joven. Trabajaba y estudiaba, los veía poco. Ahora, tengo mucho más tiempo para mi hijo menor. Uno es más reflexivo. Estoy enamoradísimo de mi hija, se me cae la baba por ella. Es muy lúdica, muy alegre, hay un ambiente festivo en la casa.