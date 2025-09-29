urgente24
POLÍTICA Presidente > Milei > Tierra del Fuego

SUSPENDIÓ CAMINATA EN USHUAIA

El presidente visitó una fàbrica y luego habló con un megáfono a un puñado de seguidores

Javier Milei viajó a la capital de Tierra del Fuego en el marco de la campaña electoral. Esa provincia elige senadores nacionales el 26/10.

29 de septiembre de 2025 - 19:32
Javier Milei en Ushuaia

Javier Milei en Ushuaia

El presidente Javier Milei llegó a Ushuaia acompañado de candidatos de La Libertad Avanza y se dirigió directamente a la planta de la empresa Newsan, donde se producen electrodomésticos que abastecen al mercado interno argentino.

En paralelo, se produjo una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica. El gremio manifestó su rechazo en medio de un importante operativo de seguridad.

Sobre lo ocurrido, el Jefe de Estado señaló:

Seguir leyendo

El sindicalismo en la Argentina está muy politizado, muy alineado con un partido político, el partido del Estado. Ese modelo lleva 70, 80 años y nos hizo pasar de ser un país rico a un país subdesarrollado. Nosotros venimos a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan. El sindicalismo en la Argentina está muy politizado, muy alineado con un partido político, el partido del Estado. Ese modelo lleva 70, 80 años y nos hizo pasar de ser un país rico a un país subdesarrollado. Nosotros venimos a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1972787219292401967&partner=&hide_thread=false

Milei defendió la desgravación de Tierra del Fuego

El titular de la Casa Rosada aprovechó su visita para defender el régimen de exención impositiva que rige en la isla que le cuesta a Argentina casi un punto de su PBI.

Es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene la isla, sino lo que paga el continente en impuestos. Si bajás los impuestos y corrés al Estado del medio, podés funcionar mejor. Esa experiencia deberíamos replicarla hacia adelante. Es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene la isla, sino lo que paga el continente en impuestos. Si bajás los impuestos y corrés al Estado del medio, podés funcionar mejor. Esa experiencia deberíamos replicarla hacia adelante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1972783888947990633&partner=&hide_thread=false

El presidente buscó recorrer las calles céntricas de Ushuaia pero enfrentamientos entre libertarios y opositores frustraron esa posibilidad y la marcha prevista debió ser suspendida.

Finalmente, terminó dirigiéndose a un centenar de personas a través de un megáfono, ante la imposibilidad de seguir avanzando.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES