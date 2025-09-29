El presidente visitó una fàbrica y luego habló con un megáfono a un puñado de seguidores

Milei defendió la desgravación de Tierra del Fuego

El titular de la Casa Rosada aprovechó su visita para defender el régimen de exención impositiva que rige en la isla que le cuesta a Argentina casi un punto de su PBI.

Es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene la isla, sino lo que paga el continente en impuestos. Si bajás los impuestos y corrés al Estado del medio, podés funcionar mejor. Esa experiencia deberíamos replicarla hacia adelante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1972783888947990633&partner=&hide_thread=false A LOS GRITOS POR LA CALLE: Megáfono en mano, Milei les contó sus consignas a los militantes en Ushuaia pic.twitter.com/kPEMuNLkzG — La 97 Radio Fueguina (@radiofueguina) September 29, 2025

El presidente buscó recorrer las calles céntricas de Ushuaia pero enfrentamientos entre libertarios y opositores frustraron esa posibilidad y la marcha prevista debió ser suspendida.

Finalmente, terminó dirigiéndose a un centenar de personas a través de un megáfono, ante la imposibilidad de seguir avanzando.