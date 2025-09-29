El presidente Javier Milei llegó a Ushuaia acompañado de candidatos de La Libertad Avanza y se dirigió directamente a la planta de la empresa Newsan, donde se producen electrodomésticos que abastecen al mercado interno argentino.
SUSPENDIÓ CAMINATA EN USHUAIA
El presidente visitó una fàbrica y luego habló con un megáfono a un puñado de seguidores
Javier Milei viajó a la capital de Tierra del Fuego en el marco de la campaña electoral. Esa provincia elige senadores nacionales el 26/10.
En paralelo, se produjo una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica. El gremio manifestó su rechazo en medio de un importante operativo de seguridad.
Sobre lo ocurrido, el Jefe de Estado señaló:
Milei defendió la desgravación de Tierra del Fuego
El titular de la Casa Rosada aprovechó su visita para defender el régimen de exención impositiva que rige en la isla que le cuesta a Argentina casi un punto de su PBI.
El presidente buscó recorrer las calles céntricas de Ushuaia pero enfrentamientos entre libertarios y opositores frustraron esa posibilidad y la marcha prevista debió ser suspendida.
Finalmente, terminó dirigiéndose a un centenar de personas a través de un megáfono, ante la imposibilidad de seguir avanzando.